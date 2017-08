Sanció de 5 partits a Cristiano Ronaldo

El Jutge de Competició de la RFEF ha decidit sancionar amb 5 partits Cristiano Ronaldo per la seva expulsió i posterior empenta a l’àrbitre en el clàssic de la Supercopa d’Espanya. El portuguès ha rebut un partit de sanció per la targeta vermella i 4 partits més per empènyer l’àrbitre després de ser expulsat. El col·legiat De Burgos Bengoetxea va fer constar a l’acta arbitral l’acció de Cristiano i va escriure: “Una vez mostrada la tarjeta roja, dicho jugador me empujó levemente en señal de disconformidad”. El reglament deixa clar en l’article 96 que la “violència lleu contra els àrbitres” significa una sanció de 4 a 12 partits i així ha estat aplicat pel Jutge de Competició.

El portuguès es perdrà la tornada de demà contra el Barça i els partits de lliga contra el Deportivo, el València, el Llevant i la Real Sociedad. El jutge ha descartat les al·legacions presentades per la segona targeta i els arguments que utilitzaven per minimitzar l’empenta a l’àrbitre. La sanció també inclou una multa de 3.805 euros al jugador i 1.750 al club.