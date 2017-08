Samper, sense fitxa ni dorsal

L’anunci del fitxatge oficial de Paulinho a canvi de 40 milions d’euros va coincidir amb la notícia, revelada pel periodista David Torras, que el Barça havia decidit deixar sense fitxa ni dorsal del primer equip Sergi Samper. Els responsables esportius del club blaugrana consideren que la posició de mig centre i la d’interior ja estan més que cobertes, i que amb l’arribada del brasiler encara seria més complicat que Samper pogués tenir minuts aquesta temporada. El jugador, que va arribar al Barça quan només tenia sis anys i que durant moltes etapes de la seva trajectòria va refusar marxar a la lliga anglesa perquè el seu somni era triomfar aquí, va començar la pretemporada amb la intenció de no moure’s per convèncer Ernesto Valverde que mereixia l’oportunitat de quedar-se.

Finalment, però, no serà així. Els seus representants ahir ja es van començar a activar per trobar-li una sortida tant en equips de la lliga espanyola com de l’estranger. Amb el Barça té contracte fins al 2019 ampliable a un any més i el club no vol donar-li la carta de llibertat. No li faltaran ofertes, perquè Samper, de 22 anys, segueix sent un futbolista amb un gran futur per la seva clarividència a l’hora de dirigir el joc. Futbolista tècnic, la temporada passada va jugar cedit al Granada.