Messi i Suárez, optimistes

Després de la desfeta contra el Real Madrid en l’anada de la final de la supercopa d’Espanya, Leo Messi i Luis Suárez van voler llançar un missatge d’optimisme a través de les xarxes socials. Al seu perfil d’Instagram, Messi va reconèixer que va ser un “dia fotut, però toca aixecar-se i seguir. Això tot just acaba de començar”. L’uruguaià va deixar escrit el següent comentari. “Sempre fort, positiu i mirant al futur.”

De la seva inspiració dependrà que el Barça pugui tenir possibilitats de capgirar el resultat i poder endur-se el primer títol de la temporada. Malgrat la derrota, tant Luis Suárez com Messi van ser protagonistes del partit. El primer va provocar el penal que va servir al segon per marcar i fer el seu tretzè gol en una supercopa d’Espanya, sis dels quals marcats contra l’etern rival. El Real Madrid és una de les víctimes favorites de Leo Messi, perquè ha fet 24 gols en partits contra el conjunt blanc (25 si comptem l’amistós de Miami). Una dada que el reafirma com el màxim golejador històric en els clàssics.