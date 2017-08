Isco s’entrena al marge

El Real Madrid va tornar ahir als entrenaments per preparar la tornada de la supercopa contra el Barça amb la baixa d’Isco, que es va entrenar al marge dels companys. El malagueny va treballar al gimnàs per recuperar-se físicament de l’enfrontament de diumenge, tot i que la seva presència en el partit de demà sembla segura, de manera que Zidane podrà disposar de tots els seus jugadors a excepció del sancionat Cristiano.

La resta de titulars al Camp Nou es van entrenar amb menor intensitat, i també van estar presents amb el primer equip Luca Zidane i Achraf. Avui, el club blanc farà l’últim entrenament previ al partit contra el Barça.

El tècnic francès podria fer rotacions a la defensa –per exemple fer entrar Theo al lateral esquerre– i també podria canviar alguna peça al mig del camp amb el retorn de Modric a l’equip –sancionat en l’anada– o l’aposta per Marco Asensio com a titular. Les petites molèsties d’Isco el podrien deixar a la banqueta per reservar-lo de cara a l’inici de la lliga contra el Deportivo.