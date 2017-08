“Cinc partits a Cristiano? Aquí passa alguna cosa”

A Madrid saben que mai es pot donar per mort el Barça, però també és cert que afronten la tornada de la supercopa amb la confortabilitat que els atorga l’1-3 del partit d’anada al Camp Nou. El bon resultat aconseguit diumenge passat els acosta, sempre, és clar, amb el permís de Messi, al primer títol de la temporada. Però des de la capital de l’Estat ho volen deixar tot ben lligat ja d’entrada i, per si de cas, han començat a jugar ja el seu partit particular. La sanció de cinc partits a Cristiano Ronaldo no ha agradat i a Madrid ja s’han encarregat d’engegar tota la maquinària. La campanya de victimisme i de protesta contra l’estament arbitral ja està en marxa. I això que som tot just a 16 d’agost. El madridisme ha preparat una mocadorada al trio arbitral abans de l’inici del partit d’avui com a senyal de protesta. El murcià Sánchez Martínez està avisat.

La pressió mediàtica arriba des de la premsa i des de dins del club. Zinedine Zidane ja es va encarregar ahir d’assumir també el seu rol: “Estic molt molest. No em posaré amb la tasca dels àrbitres, però al final quan veus el que va passar i penses que Cristiano estarà ara cinc partits sense jugar amb nosaltres... buf! Aquí passa alguna cosa.” “Cristiano també està molest. Ell vol jugar, i quan no ho pot fer lògicament no està content. La feina dels àrbitres és complicada, ho sabem, però cinc partits és massa càstig”, va afegir.

Zidane va complir bé amb el seu guió en l’afer Ronaldo, i també va parlar de les possibilitats de remuntada del Barça: “No ens relaxarem. Segur. Ens espera un partit difícil, com en l’anada. O més encara. En el futbol mai res està decidit quan queda un partit de tornada. Hem de jugar i fer-ho bé. El Barça és un bon equip i té potencial per crear-te dificultats en qualsevol moment, no en tinc cap dubte. En l’anada van tenir ocasions i som conscients que haurem de fer un gran partit si volem guanyar el títol.”

Qui també ha sortit en defensa de Cristiano és Dani Carvajal, que ahir va assegurar que considera la sanció excessiva: “En cap moment vol faltar el respecte a l’àrbitre. És una situació frustrant, perquè el van fer fora d’un partit en el qual no l’haurien d’haver expulsat. Ell i tot el vestidor estem fotuts per la sanció. Tant de bo li treguin partits.”

Carvajal, que diumenge va ser caçat per les càmeres dient a De Burgos Bengoetxea “xiula un altre penal” en to de mofa després del gol d’Asensio fent referència a la pena màxima xiulada prèviament a Luis Suárez, també va parlar ahir de l’uruguaià: “Per sancionar ja hi són els àrbitres, però s’hauria de valorar si cal sancionar el fingiment d’un penal.” Carvajal també dins del guió. Res estrany.