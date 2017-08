La sensació preocupant de superioritat futbolística que va transmetre el Real Madrid diumenge al Camp Nou ha fet saltar algunes alarmes entre l’afició blaugrana i, sobretot, també entre un Josep Maria Bartomeu i una junta directiva amb necessitat imperiosa d’aconseguir la fotografia de l’arribada d’algun crac mundial per calmar les aigües després de l’adeu de Neymar. Preocupa entre el barcelonisme la poca diligència en clau de mercat, fins i tot entre la plantilla, però Ernesto Valverde és dels que pensa que el marge de millora és gran i que això tot just ha començat i aposta, de moment, per enviar un missatge de tranquil·litat. El club buscava un perfil d’entrenador amb tarannà tranquil i conciliador, i ell és l’home. La derrota per 1-3 contra l’etern rival sembla no haver-lo pertorbat gaire i, almenys de portes enfora, continua mostrant-se serè. L’esperava una roda de premsa difícil després del resultat de diumenge, però Valverde va fer de Valverde. Cap sortida de to i cap llicència a les polèmiques. Sobre la sanció de cinc partits a Ronaldo va driblar la pregunta amb elegància –“Si la sanció és justa o no? Ho sento, no soc bo en dret”–. I sobre les possibilitats d’assaltar al Bernabéu, per què no?: “No ens sentim inferiors al Real Madrid. És clar que no. Admetre que són superiors per sistema? No home, no!”

Valverde no creu que aquest Madrid sigui tan superior al Barça com reflecteix el resultat de diumenge i no dona la supercopa per perduda: “El nostre desavantatge és important. Tenim un resultat clarament advers del partit d’anada, però no hi ha res impossible. La nostra idea no és cap altra que anar allà i emportar-nos la copa cap aquí. Sortirem a aconseguir-la. Haurem de controlar els seus contraatacs. Ells són forts en aquest aspecte i ho van demostrar en l’últim partit, però la nostra obligació serà anar cap endavant.”

Sobre Paulinho, Valverde va destacar “la versatilitat” del brasiler i va assegurar que “pot donar moltes coses a l’equip des del punt de vista físic”. Sobre Sergi Roberto, Valverde el defineix com “un jugador important”. “Ho va ser la temporada passada i ho pot ser aquesta. Si el veig de titular? Depèn de cada partit. Són xavals que ho donen tot en cada entrenament perquè tenen aquesta educació. També Samper. En el seu cas vaig parlar amb ell fa tres o quatre dies i li vaig transmetre la necessitat d’adaptar-se més a la competició. Ve d’una cessió al Granada que no ha estat fàcil i aquí no tindrà ara tampoc els minuts que necessita.” Per al partit del Bernabéu, fora de la llista. Igual que Arda.