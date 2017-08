Resposta contundent contra les acusacions a Bartomeu

El Barça va reaccionar ahir de manera contundent en relació amb la informació que relacionava el fitxatge de Paulinho Bezerra dins del marc d’una operació per afavorir els interessos de l’empresa del president blaugrana, Josep Maria Bartomeu. En concret, la informació vinculava el fitxatge amb els interessos entre Adelte Group –companyia dedicada a la construcció de passarel·les per a ports i aeroports i que té Josep Maria Bartomeu com a soci i conseller delegat– i Evergrande Group, patrocinador i propietari del Guangzhou, club d’origen del migcampista brasiler. A banda de denunciar la falsedat d’aquesta notícia, el Barça també va informar mitjançant un comunicat oficial que ha efectuat diversos requeriments de rectificació als autors de la informació, així com al mitjà que la va publicar, sense citar explícitament els noms.

La nota adverteix que “atesa la falsedat d’aquesta notícia, i del fet que implica la imputació d’un delicte, en cas que aquesta rectificació no es produeixi, tant el club com el president, a títol particular, iniciaran les corresponents accions penals”. Aquestes accions, segons prossegueix el comunicat, “també comportaran la petició expressa de les indemnitzacions que s’escaiguin pels danys que aquesta falsedat hagi pogut provocar a la imatge de l’entitat”. La nota conclou afirmant que el Barça “no tolerarà informacions falses que puguin perjudicar el club o les persones que en formen part”, a banda d’apel·lar a la responsabilitat dels professionals i els mitjans que n’han fet ús sense contrastar-les.

Avui, presentació oficial