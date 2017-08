Avui al migdia, Paulinho s’ha presentat oficialment com a nou jugador del FC Barcelona. El migcampista brasiler ha reconegut que no podia deixar escapar el tren del Barça i s’ha mostrat convençut que el seu estil de joc pot encaixar en l’equip d’Ernesto Valverde. “Segur que puc encaixar al Barça”, ha dit. Paulinho, un portent físic, afronta aquesta nova etapa amb molta il·lusió. “Escollir el Barça és molt fàcil. Al prinicipi hi havia algun dubte perquè a la Xina he estat molt feliç, on he recuperat la meva confiança. Però al final, és el Barça, un somni”.

No l’espanta el repte, una prova més del seu caràcter. “Els nous reptes s’han d’encarar amb valentia. Treballaré amb humiltat. Estic preparat, per això he acceptat venir. La pressió hi serà, però ja l’he viscut en altres clubs”, ha assegurat. Paulinho creu que la seva polivalència anirà bé a l’equip i està disposat a fer el que l’entrenador li reclami. “Les meves virtuts s’han demostrat al llarg de la meva trajectòria. Ajudo en defensa i sempre he jugat molt avançat. M’agrada jugar a dalt, prop de l’àrea. Però ajudaré on calgui. Si he de jugar en defensa, ho faré; si ho he de fer avançat, també ho faré. Depèn de les circumstàncies”

Paulinho lluirà el dorsal amb el número 15, ha costat 40 milions d’euros i ha signat un contracte pels propers 4 anys.