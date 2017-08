Messi encara no ha signat la seva renovació

Jordi Mestre, el vicepresident esportiu del FC Barcelona, ha admès aquesta tarda, durant l’acte de presentació de Paulinho, que Leo Messi encara no ha signat el seu contracte, un fet que tot el barcelonisme donava per enllestit després que Josep Maria Bartomeu anunciés a principis de l’estiu, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que l’argentí ja havia estampat el seu autògraf en el nou contracte. “Només falta la signatura. Té bona pinta i em sorprendria que no es fes. Està tot parlat i acordat”, ha afirmat Mestre.