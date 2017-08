“Dembélé té la qualitat i el caràcter per triomfar”

És un jugador molt interessant. Té velocitat en carrera, canvi de ritme, pot ocupar les dues bandes i té un marge de millora molt gran

Ousmane Dembélé no hauria tingut una aparició tan fulgurant en el futbol d’elit sense la figura de Rolland Courbis (12 d’agost de 1953, Marsella), l’entrenador que al gener del 2016 va substituir Philippe Montanier a la banqueta de l’Stade de Rennes, un canvi clau per al joveníssim extrem francès, que va passar d’un dia per l’altre de ser un revulsiu en les segones parts a titular indiscutible, fins a despertar l’interès del Barça i el del Borussia Dortmund, entre d’altres. Courbis, que durant els seus 30 anys com a tècnic ha dirigit jugadors com Ginola, Zidane i Blanc, i no precisament quan eren figures mundials, veu ara com un dels seus pupils s’ha convertit en el fitxatge més car de la història del Barça, un operació que considera tot un encert.

Creu que el Barça ha fet bé invertint tants diners per incorporar Dembélé?

I tant, el seu fitxatge és tot un encert. Ousmane és un jugador excepcional, molt interessant, i amb una progressió a la vista encara enorme. Té velocitat en carrera, canvi de ritme i pot jugar igual de bé tant per la banda dreta com per l’esquerra. El seu fitxatge pel Barcelona és una notícia molt positiva en tots els sentits.

Arriba al Barça per substituir Neymar. Són jugadors similars?

Dembélé ha fitxat pel Barça amb una edat similar a la que tenia Neymar quan va aterrar a Europa, però a part d’això són dos jugadors diferents. Ousmane té la capacitat d’ocupar les dues bandes i un marge de millora molt gran. No crec que s’hagin de fer comparacions.

Dembélé té poc bagatge en el futbol d’elit i s’han pagat molts diners per ell. Creu que li pesarà la pressió de jugar en un dels grans d’Europa?

Veig difícil que això pugui succeir. Dembélé és un jugador que destaca per la seva qualitat tècnica, però també per la seva personalitat. No el recordo tenint por de res. Ell mai es posa nerviós, és un jugador fred que controla molt la pressió ambiental de cada moment. Ho va demostrar al Rennes i després al Borussia Dortmund, i per això soc optimista de cara a la seva ràpida adaptació al Barça. El seu caràcter l’ajudarà, a banda que és una persona molt centrada que viu el futbol amb passió.

Vostè va dirigir Zidane i Ginola quan eren molt joves. Veu en Dembélé un dels futurs millors jugadors del món?

Això dependrà de molts factors, però ara per ara no veig motius per pensar que Dembélé no ho tingui tot per ser un dels millors d’aquí a un temps. Té la qualitat tècnica i el caràcter necessaris per triomfar en l’elit, ha fitxat pel Barça i té un marge enorme de millora. Ara té 20 anys i poca experiència en l’elit, però, tot i així, el seu nivell ja és altíssim. És impossible predir on pot estar el seu sostre.