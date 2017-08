Ja sua de blaugrana

Després de viure dilluns el seu primer gran dia com a jugador del Barça amb la signatura del seu contracte i la multitudinària presentació davant de la seva nova afició al Camp Nou, Ousmane Dembélé ja va començar a treballar ahir com a blaugrana. Tot i que gairebé en família, ja que la majoria d’integrants del primer equip –fins a disset– estan concentrats amb les respectives seleccions, l’extrem francès ja va fer el seu primer entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper i a les ordres del seu nou tècnic, Ernesto Valverde.

La sessió va ser a porta tancada, però a les imatges que va penjar el club en el seu lloc web es va poder veure Dembélé fent treball específic, seguint les instruccions d’un dels preparadors físics que formen part del cos tècnic, Edu Pons. I és que en les últimes poc més de dues setmanes, el francès no ha pogut treballar amb normalitat amb el que era el seu equip, el Borussia Dortmund, ja que s’havia negat a entrenar-se i també va ser apartat de l’equip. És per això que Didier Deschamps no va comptar amb ell per als dos compromisos que ha d’afrontar la selecció francesa, contra Holanda i Luxemburg. A més, també va tenir una estona per conversar amb Valverde, que, de mica en mica, va veient com les cares noves van arribant i la plantilla es va completant.

En vista, però, de la falta més que notable d’efectius, Dembélé i els altres set jugadors disponibles del primer equip, Paco Alcácer, Sergi Roberto, Semedo, Denis Suárez, Aleix Vidal, Munir i Douglas –Marlon, amb permís del club, no es va entrenar, ja que va viatjar a Niça per tancar la seva cessió al conjunt francès–, es van exercitar conjuntament amb els del Barça B, amb la novetat també, per part dels de Gerard López, de Jose Arnaiz, l’últim fitxatge del filial blaugrana, procedent del Valladolid i que també es va entrenar ahir per primer cop a la ciutat esportiva Joan Gamper. A més, en la sessió també van participar quatre jugadors del juvenil B, Alejandro Marcos, Álvaro Sanz, Labinot Kabashi i Lucas de Vega.

El derbi en el punt de mira