El temps s’acaba

Divendres es tanca el mercat i el Barça encara té diverses operacions pendents per tancar. El temps se li tira al damunt, a la direcció esportiva blaugrana, que en aquestes últimes hores haurà de treballar de valent si vol complir els desitjos del tècnic del primer equip, Ernesto Valverde, que ja va dir després del partit contra el Betis que esperava tenir un equip més competitiu el dia 31 d’agost. Robert Fernández va reconèixer que el seu objectiu ideal era fer dues incorporacions més i trobar bons destins per als descartats.

Pel que fa als fitxatges, i descartat definitivament Seri, no és cap secret que la lluita se centra a poder portar Philipe Coutinho i, si les condicions ho permeten, intentar també la incorporació de Di María. El migcampista brasiler fa més de quinze dies que no s’entrena ni juga amb el seu equip per, oficialment, unes molèsties a l’esquena. Ahir, però, se’l va veure exercitar-se sense problemes amb la seva selecció i els metges de la canarinha han donat el vistiplau perquè pugui disputar els partits contra l’Equador i Colòmbia i que són classificatoris per al mundial del 2018. Cobra força, per tant, que els problemes físics eren una mesura més de pressió per tal de forçar el Liverpool a negociar i acceptar l’última proposta del Barça. El club anglès s’ha mostrat molt fort durant tot l’estiu rebutjant totes i cadascuna de les ofertes que el club blaugrana li ha anat presentant. Fins a un total de tres. També aguantant la pressió que va suposar que Coutinho reclamés el transfer request i que digués a l’entrenador, Jürgen Klopp, que no volia continuar. La paret que, de moment, segueix sent el Liverpool, però, es podria esquerdar en les properes hores.

Així ho espera el Barça, que entén que la posició de força és una mesura per treure més rèdit econòmic. Molt possiblement el traspàs es tancarà per una xifra que vorejarà els 160 milions entre fix i variables. A Anglaterra el mercat tanca abans, el dijous a les 23 h (hora anglesa), així que demà pot ser el dia clau per saber si Coutinho acaba sent blaugrana o no. El Liverpool, per si de cas, busca substituts –té lligat per a la temporada que ve Naby Keita– i està fent ofertes per Thomas Lemar, del Mònaco, de prop de 80 milions. El jugador, concentrat amb el Brasil, només té el cap al Barça i està frisant perquè l’operació es tanqui aviat i bé. Ha estat una mica estressat. Ahir se’l va poder veure xerrant molta estona amb Paulinho.

L’arribada de Di María és complicada. Per això el secretari tècnic, Robert Fernández, va afirmar que, si era possible, intentaria aquest segon fitxatge. El Barça l’intentaria portar, però per fer-ho no vol haver de desemborsar diners al PSG per ell, sinó que intentaria algun intercanvi de jugadors o un preu no gaire alt. El club francès el té taxat en 50 milions d’euros, però després de fitxar Neymar i Mbappé necessita desprendre’s d’algun futbolista amb nòmina elevada per tal de complir amb el fair play financer. Di María vindria amb els ulls tancats i Messi també estaria molt content de la seva arribada. Jugador de talent i explosiu, pot actuar al mig del camp i d’extrem.

Marlon i Douglas, cedits