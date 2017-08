A Rússia, pel riu de la Plata

“Estem davant d’un partit que marcarà la història de l’Argentina en el mundial. Ens ho juguem tot.” Així de taxatiu es va mostrar Jorge Sampaoli, el seleccionador de l’albiceleste, en ser preguntat per la visita del seu equip a l’Uruguai, aquesta propera matinada (1 h, Teledeporte), un clàssic del riu de la Plata vital per a les dues seleccions –especialment per a l’Argentina, que té un punt menys–, ja que amb només tres jornades al davant la perdedora podria començar a tremolar de veritat, ja que s’acostaria a un precipici que cap de les dues no es vol ni tan sols imaginar. Perquè el duel, importantíssim per definició, va adquirir dimarts encara més dramatisme, després que el TAS donés la raó a Xile en el cas del bolivià Nélson Cabrera –per alineació indeguda–, la qual cosa ha transformat el 0-0 de la roja contra Bolívia en un 3-0, dos punts sumats als despatxos que han deixat l’Argentina en zona de repesca, a un punt de Xile i de l’Uruguai i a dos de Colòmbia. Una derrota de l’albiceleste, doncs, la deixaria contra les cordes, ja que les seves competidores tenen partits teòricament assequibles –Xile contra el Paraguai i Colòmbia contra Veneçuela–. La carambola, doncs, podria provocar que l’Argentina deixés de dependre de si mateixa per assolir el bitllet directe per a Rússia. I és clar, la situació ja seria terrorífica si l’Equador fos capaç de guanyar el Brasil –ja classificada–, ja que llavors l’Argentina cauria fins a la sisena posició; o si el Perú guanyés la dèbil Bolívia, el que deixaria la blanquirroja a un únic punt de l’albiceleste.

L’Argentina, doncs, necessita guanyar tant sí com no al Centenario de Montevideo, un escenari terrible per a l’albiceleste –de cinc precedents només un ha guanyat una vegada en eliminatòries de classificació per al mundial–, on l’Uruguai, que també necessita vèncer per no complicar-se la vida, és del tot conscient que pot donar un cop històric al seu etern rival. Jorge Sampaoli, però, lluny de caure en el clàssic error de l’immobilisme, de confiar en les vaques sagrades per poder compartir les penes, pensa morir matant, i per aquest motiu presentarà un esquema i un onze farcit de novetats, amb un 3-4-3 en què Mascherano serà central o no serà, amb Gonzalo Higuaín i Lavezzi fora de la llista i Agüero a la banqueta, i amb un nou trident ofensiu format per Leo Messi, Dybala i Icardi. Perquè Sampaoli ha arribat a la banqueta de l’Argentina per encetar la revolució que tants reclamaven des de feia temps, i el millor és començar-la tan aviat com sigui possible, encara que estigui en joc un partit d’una importància sideral, al camp d’un rival històric i amb un bitllet per a Rússia en joc.

I és clar, mentre l’Argentina viu amb l’ai al cor pensant quin serà el rendiment de la seva selecció al Centenario de Montevideo, a l’Uruguai tot gira al voltant del genoll de Luis Suárez, que després de sorprendre tothom entrant en una convocatòria que semblava impossible per a ell, ara està capficat a ser titular i formar amb Cavani una davantera d’allò més mortífera. Óscar Washington Tabárez, és clar, no li pensa dur la contrària, conscient que les aspiracions de la selecció celeste es multipliquen amb el davanter blaugrana a la gespa, tot i que tot dependrà de les sensacions del futbolista i dels metges en l’últim entrenament previ. Tabárez, de fet, només jugarà amb dos puntes si Luis Suárez arriba a temps, mentre que si el 9 del Barça s’acaba quedant a la banqueta, El Maestro apostarà per un 4-1-4-1 força físic, per mirar de dinamitar la mobilitat de Leo Messi, com sempre el gran perill de l’Argentina. Sigui com sigui, l’Uruguai també necessita els tres punts per respirar tranquil·la, ja que una derrota provocaria un cara a cara amb la mateixa Argentina. El mundial de Rússia, doncs, passa pel riu de la Plata.

Brasil pot ser jutge