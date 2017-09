“No entrarem en el joc d’un mercat inflacionista”

Les nombroses crítiques per com han gestionat els responsables blaugrana el mercat a l’hora de confeccionar la plantilla per al nou curs feia que la roda de premsa convocada per ahir al migdia, tot just dotze hores després que es tanqués el mercat de fitxatges d’estiu, despertés molt d’interès. Fins i tot s’especulava amb la possibilitat d’alguna dimissió. Però res d’això. Albert Soler, director d’esports professionals del Barça, així com Robert Fernández, secretari tècnic, van defensar la feina que s’ha fet mostrant-se satisfets per com ha quedat la plantilla del primer equip. També van demanar als socis i aficionats més crítics amb la gestió que s’esperin a veure els resultats per fer valoracions: “Hi ha gent que diu que no s’ha fet bé. Respectem totes les opinions, però tenim clar que comencem la temporada amb un equip que aspira a guanyar-ho tot”, va manifestar Soler.

Tot i la confiança, no s’han pogut lligar tots els fitxatges desitjats. Un ha estat el de Phillipe Coutinho, que va protagonitzar les últimes hores del mercat en clau blaugrana. “A última hora, després de setmanes de converses amb el Liverpool, ens van posar preu per un jugador que ens interessava de 200 milions d’euros. Lògicament, amb aquestes indicacions, vam decidir que no fèiem la operació”, va explicar Soler referint-se al migcampista brasiler, a qui va agrair l’esforç per intentar propiciar el traspàs. “Volia venir al Barça, però la situació ha acabat així”, va afegir.

En aquest context, Soler va centrar bona part del seu discurs a criticar com els fons d’inversió, molts dels quals lligats a països, han alterat el mercat de fitxatges. “El que ha passat en el mercat d’aquest anys ens porta a un model del tot diferent. Els clubs tradicionals érem els que lideràvem aquest procés, però ara els principals actors són els països, els fons d’inversió i els multimilionaris”, va declarar. Un fet que ha suposat una forta inflació en els preus dels jugadors i que, segons va afegir, topa amb la premissa que tenien els responsables blaugrana a l’hora de fitxar: “La línia que marcar el president i la seva junta va ser que no posséssim en risc la viabilitat econòmica i patrimonial del club.” Seguint aquesta línia, va considerar que si s’haguessin fitxat dos jugadors –sense posar noms– per 270 milions d’euros haurien estat “irresponsables” i llavors sí que hi hauria motius per dimitir.

Soler va declarar que el Barça no entrarà “en el joc d’un mercat inflacionista, que ha perdut el nord o l’ha canviat”, i va exigir que “tothom jugui amb les mateixes regles”. “Ara és com si un juguéssim en un taulell a l’oca i d’altres ho capgiressin i juguessin al parxís”, va dir per posar èmfasi a la seva denúncia. Per aquesta raó es va congratular que la UEFA hagi decidit investigar el PSG en relació amb l’anomenat fair play financer: “Celebrem que la UEFA hagi entrat en investigacions sobre fets que posen en dubte les regles del mercat.”

La posició expressada per Soler respecte a l’actual mercat de fitxatges es pot contradir amb el fet que el Barça ha signat aquest estiu el segon traspàs més elevat de la història del futbol en pagar 105 milions d’euros més 40 variables vinculats a variables per Ousmane Dembélé. Però el director d’esports professionals del club va justificar la inversió: “Hem fet el fitxatge més car del club per aspirar a guanyar-ho tot, però sense posar en risc el patrimoni.” Respecte a l’extrem francès, Robert va destacar les seves “condicions fantàstiques” i que hi ha “molta il·lusió” posada en ell.

Sens dubte, la inversió per Dembélé s’ha forjat arran de la fuga inesperada de Neymar al PSG. Soler va reconèixer que aquesta marxa va canviar “radicalment” com el club havia plantejat d’entrada les posicions a reforçar. També la posició del Barça en el mercat de fitxatges després de rebre 222 milions d’euros corresponents a la clàusula del davanter brasiler: “Si se sap que tens diners, les peticions són més desorbitades i ha condicionat que en alguns casos ens haguem trobat amb peticions inversemblants.” Seguint amb la marxa de Neymar al PSG, Soler va ser taxatiu a l’hora de negar que el club conegués les pretensions del brasiler d’acceptar la proposta del club francès molt abans que esclatés l’afer com havien indicat algunes informacions. “Ens n’assebentem quan el jugador ens comunica oficialment que marxa. Els rumors van començar el rumors comencen a finals de juliol, i tant el president como jo no rebem cap notícia prèvia. No és cert el que ha sortit.” Seguint amb l’explicació, va indicar que el 19 de juliol va rebre un missatge via WhatsApp alertant-lo dels moviments. “Però no al maig ni al febrer”, va etzibar. Va ser durant la gira americana que el club va conversar amb el jugador i el seu entorn per reconduir una situació que, segons Soler, només depenia de Neymar: “Ell és qui decideix marxar. Si la decisió la tenia presa el 19 o el 25 de juliol és independent.”

Neguen cap fracàs