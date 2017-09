Primers minuts per a Dembélé, ben aprofitats

Amb prou feines van ser 25 minuts, i ja amb tot decidit i amb els tres punts a la butxaca, però el debut d’Ousmane Dembélé amb la samarreta blaugrana va deixar molt bones sensacions i va ser més que prometedor. L’estrena de l’extrem francès, que s’ha convertit en el fitxatge més car fet mai pel Barça –105 milions d’euros fixos més 40 en variables– era un dels grans atractius del derbi d’ahir, però va fer falta esperar la segona part per veure’l en acció, ja que finalment, i tot i que hi havia el dubte de si Dembélé seria titular o no, Valverde va apostar per la continuïtat i va preferir alinear Deulofeu a l’extrem dret. I és que no s’ha d’oblidar que el francès, de només 20 anys, fa poc més d’una setmana que s’entrena i, amb alguns dels seus nous companys, com Leo Messi i Luis Suárez, amb prou feines ha coincidit en una o dues sessions d’entrenament.

L’expectació per veure què pot ser capaç d’aportar Dembélé, però, era molt alta, i tot just va saltar a la banda per començar a escalfar-se, en el minut 55, l’afició ja el va animar i des de l’Espai d’Animació fins i tot se li va dedicar un càntic. Quan ja es complia el minut 68, i tot just després que Messi fes el 3-0, el francès sortia al terreny de joc per ocupar la posició d’extrem dret, encara que també pot actuar a l’esquerra.

No va tenir gaire estona per demostrar la seva gran qualitat, però el flamant fitxatge del Barça sí que oferir alguns detalls que van agradar molt al públic, esperançat per tal que pugui fer oblidar Neymar o, si més no, minimitzar la seva baixa. En una de les jugades elèctriques que va protagonitzar per la banda, tot i que no es va limitar a estar en aquesta posició i se’l va veure molt mòbil, ja va forçar una targeta groga, a Aarón. I quan es complia el minut 90, i gràcies a la seva velocitat i habilitat per desmarcar-se, va poder col·laborar en la golejada assistint Luis Suárez, que va celebrar el gol amb ell. El Camp Nou, i el que potser és encara més important, els seus companys, ja han començat a comprovar de ben a prop de què és capaç Dembélé.