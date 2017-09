Feina feta a la rereguarda en aquest inici de lliga

Com se sol dir en el món dels esports d’equip com el futbol o el bàsquet, un bon atac guanya partits, però una bona defensa guanya campionats. Aquesta idea sembla una de les prioritats d’Ernesto Valverde en els seus primers mesos com a entrenador del Barça. El conjunt blaugrana no ha encaixat cap gol en les tres primeres jornades de lliga, i a més ha concedit poques ocasions sobre la porteria defensada per Ter Stegen, que tan sols va haver de lluir-se a Mendizorrotza.

L’equip ha convençut els aficionats i ha sumat el tres de tres en aquest inici de campionat amb un sistema defensiu que a poc a poc va adquirint els mecanismes que demana Valverde i amb una línia titular bastant contrastada a la rereguarda, amb l’únic dubte del lateral dret –cada cop sembla més clar que serà Semedo l’escollit en els partits importants–. A més dels defenses, Busquets sembla haver recuperat el seu millor nivell a les ordres del tècnic extremeny i l’aportació física de Paulinho més l’entrega de Sergi Roberto al centre del camp són un complement afegit per reforçar el sistema defensiu blaugrana que tan bé està funcionant.

El tècnic ha reconegut diversos cops en roda de premsa que la seva intenció és buscar l’equilibri entre la faceta ofensiva i la defensiva sense perdre l’essència de joc, que és dominar els partits contra qualsevol rival. La solidesa defensiva mostrada en aquest inici de lliga no es veia des de la temporada 2014/15, any en què els blaugrana van encadenar vuit jornades sense encaixar cap gol a les ordres de Luis Enrique. Aquest bon inici en la faceta defensiva el primer any de l’asturià a la banqueta va ser el preludi del triplet aconseguit al final d’aquella temporada. Un bon exemple a seguir.

Exceptuant aquella reeixida temporada, els darrers deu anys no s’havia aconseguit segellar la porteria en els tres duels inicials de lliga i aquesta és la fórmula per rellevar aquest any el Real Madrid del tron. Amb les grans xifres golejadores que sumen els dos clubs en els darrers anys, la defensa pot ser la clau per decidir el campió.

En la temporada del triplet, Claudio Bravo va aconseguir el rècord d’imbatibilitat blaugrana en superar Víctor Valdés. El xilè va encadenar 755 minuts sense encaixar cap gol fins que Ronaldo el va batre en la jornada 9 en un clàssic que va acabar amb victòria blanca per 3-1. Aquesta xifra encara li queda lluny a Ter Stegen ja que hauria d’evitar encaixar una diana durant els pròxims sis partits. Però l’inici és il·lusionador i l’alemany podria entrar en la història del club si el nivell defensiu continua sent el mostrat fins ara. El calendari convida a l’optimisme en aquest sentit ja que els pròxims rivals del Barça a la lliga són, menys l’Atlético, d’una entitat menor –Getafe, Eibar, Girona, Las Palmas i Màlaga– i propicis per aconseguir el rècord d’imbatibilitat al Barça.

La temporada passada amb Luis Enrique, els blaugrana van encaixar 37 gols a la lliga, el tercer equip menys golejat, darrere de l’Atlético i del Vila-real. El Madrid en va encaixar un total de 41. Curiosament, l’Athletic de Valverde va ser el següent equip menys golejat amb 43 dianes, una xifra realment bona per als bilbaïns en una temporada en què es van classificar per a la fase prèvia de l’Europa League.

El Barça és un dels quatre equips de les grans lligues que continua sense imbatut juntament amb l’Athletic, el Dortmund –també líder en la Bundesliga– i el Huddersfield. Mantenir aquesta solidesa defensiva també serà clau per lluitar per aixecar el títol de la Champions. L’any passat els blaugrana van encaixar massa gols en l’anada de les eliminatòries contra el PSG i el Juventus. La primera derrota es va poder remuntar, però contra els torinesos va ser impossible i el Barça va quedar eliminat a quarts de final. De fet, la Juve, rival demà en el Camp Nou, va arribar a la final amb una defensa impecable durant tot el torneig i es va quedar a les portes del títol sent efectius a la rereguarda.

En l’equilibri que busca Valverde es pot trobar l’evolució que ha de fer l’equip respecte a l’any passat per lluitar per un dels títols importants de la temporada.