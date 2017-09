“És important afrontar el partit amb bones sensacions”

“Bona Diada.” Així va arrencar Ernesto Valverde en la roda de premsa prèvia a la visita d’aquest vespre del Juventus al Camp Nou, que coincideix amb l’estrena en la Champions 2017/18. “És tracta d’un equip molt potent, i l’eliminació que vam encaixar contra ells l’any passat ho demostra”, va advertir el tècnic blaugrana en referència a l’eliminació en els quarts de l’última edició del torneig a mans del conjunt italià. “Serà un partit intens entre dos equips importants d’Europa”, va destacar, enumerant també les virtuts del rival: “Té una bona sortia de joc, sempre manté la pressió alta, quan connecten els jugadors de davant poden fer mal...” De fet, el potencial del rival fa que la cita d’avui s’interpreti com una bona manera per calibrar fins on arriba el bon moment de l’equip, avalat per les tres victòries en la lliga contra rivals més modestos. Valverde, però, va preferir no restar transcendència als resultats obtinguts contra el Betis, l’Alavés i l’Espanyol: “Hi ha partits que pel rival sempre són més vistosos, però ja hem jugat partits de la supercopa i la lliga que també són importants. Ara estem bé.”

El tècnic sap que “sempre és millor afrontar partits d’aquest calibre després d’assolir victòries i tenir bones sensacions”, sobretot perquè demostra que si se segueix per aquest camí “les coses poden sortir bé.” No hi ha dubte que l’aportació de Leo Messi ha estat un factor molt important per signar el bon inici de campionat. “Sabem que si ell està bé i confiat, nosaltres tenim més potencial”, va apreciar el tècnic, que va afegir: “Des d’aquest punt vista és important que per aquest tipus de partits estigui amb confiança.”

El Barça i la Juve són els dos gran favorits per assolir el primer lloc del grup D. “Fa aquesta sensació”, va admetre Valverde, però tot seguit va advertir que no es pot menysprear la resta de rivals: “Cal respectar els altres dos equips que estan en el grup. Després ja veurem si ens ho juguem amb el Juventus.”

Per al tècnic basc d’origen extremeny la cita d’avui té el component personal de ser el seu debut en la Champions al capdavant de la banqueta d’un equip que aspira al títol. Una situació que afronta amb la naturalitat habitual: “Soc conscient de la responsabilitat. Sé que el Barça ha estat campió de la Champions en els últims anys, però ja ho sabia quan vaig signar.”

Valverde no va donar pistes sobre si pensava sortir amb Dembélé com a titular, i quan se li va preguntar per si tenia previst dosificar Iniesta, tampoc no va precisar: “Anirem veient segons avanci el campionat. És clar que conec el potencial que té l’Andrés i què significa per a l’equip; però també que té una edat i juga en una posició que exigeix molt d’esforç.”