El nou mur d’Allegri, a examen

L’onze inicial que plantejarà avui Massimiliano Allegri al Camp Nou no té res a veure amb el que va repetir per eliminar el Barça en els quarts de final de l’edició anterior de la Champions. Després d’un estiu mogut al mercat de fitxatges, la Juve haurà de reinventar-se en defensa després de la marxa de dos dels seus pilars de l’any anterior com eren Dani Alves i Bonucci. A les sortides s’hi sumen les nombroses baixes per lesió i sanció que tenen els bianconeri i que obligaran el tècnic italià a fer nombrosos canvis en l’onze que va utilitzar a la darrera eliminatòria. Fins a sis jugadors diferents hi haurà en l’esquema titular respecte als dos partits del mes d’abril.

En aquella ocasió, el Barça no va batre Buffon en cap dels dos encontres i va caure eliminat contundentment. La solidesa defensiva de la Juve encara està per veure aquest any, i la primera pedra de toc dura serà el conjunt blaugrana. L’espantada d’Alves (PSG) i Bonucci (Milan) debilita, sens dubte, l’equip torinès i li resta favoritisme entre els candidats al títol continental. Tot i que s’ha reforçat bé, els torinesos segur que notaran la sortida de dos homes experimentats i d’una qualitat tàctica i tècnica difícil de reemplaçar.

De la línia defensiva titular de la temporada anterior tan sols estarà disponible avui Alex Sandro al lateral esquerre. L’altra banda estarà ocupada per Mattia de Sciglio, un dels nous fitxatges de la temporada. Al centre de la defensa Allegri no podrà disposar tampoc de Chiellini, per lesió, ni de Höwedes –una de les noves incorporacions– per decisió tècnica, i haurà d’optar per la parella Barzagli-Benatia a l’eix central. D’altra banda, Lichtsteiner no ha estat inscrit per a la Champions i la Juve afronta el partit d’avui amb una defensa en quadre i totalment diferent de la que va dur els italians a la final contra el Madrid.

També serà baixa un dels homes clau en el replegament defensiu i en l’equilibri del joc bianconeri, com és el migcampista alemany Khedira. El seu lloc l’ocuparà el francès Matuidi, fitxat per 20 milions d’euros en els últims dies de mercat i que aportarà una major arribada a l’àrea contrària i més físic a la sala de màquines de la Juve.

Tampoc seran de la partida Cuadrado, per sanció, i Mandzukic, per lesió. Baixes sensibles en les dues bandes de l’atac torinès i que també afectaran els plans d’Allegri a l’hora d’efectuar la pressió alta i el replegament defensiu, ja que es tracta de dos homes que ajuden molt. Els nouvinguts Bernardeschi i Douglas Costa podrien ser els jugadors escollits pel tècnic italià per ocupar els dos carrils ofensius, tot i que poden sofrir en defensa amb els laterals llargs –Semedo i Jordi Alba– que utilitza normalment el Barça.

El conjunt dirigit per Valverde posarà a prova el nou sistema defensiu dels italians, que fins ara no s’ha acabat d’acoblar del tot. En el primer títol en joc per als torinesos, la Lazio els va arrabassar la supercopa d’Itàlia en guanyar per 2-3 amb un gol de Murgia en el temps afegit. Sembla difícil imaginar que la Juve de la temporada passada encaixés tres gols en un partit decisiu. Però aquest inici, tal com s’esperava, està sent complicat en aquesta faceta fins que els nous fitxatges assoleixin les premisses defensives d’Allegri. De fet, en el primer partit com a visitants a la Serie A, els torinesos van encaixar també dos dianes a l’estadi del Genoa, tot i que en aquest matx sí que es van endur la victòria (2-4) amb una gran actuació de Dybala. El Barça serà un examen de nivell per avaluar la situació actual de la defensa bianconeri, tot i les nombroses baixes que arrosseguen.

Un mur a la Champions