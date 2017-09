Carles Pérez decideix

Bon inici del juvenil blaugrana, que es va imposar per la mínima a la Juventus, a priori el rival més complicat del grup. Els blaugrana en van fer prou amb un gol de Carles Pérez, reforç de luxe per a la Youth League –la competició permet inscriure tres jugadors de l’any 1998–, en un partit força espès tot i que controlat pels de Gabri Garcia.

Els jugadors blaugrana van entrar amb molt bon peu al partit i, guiats per un magnífic Riqui Puig, van fer anar de bòlit el rival amb una circulació de pilota molt fluida. Tot i que sense ocasions de gol, la sensació era que el Barça se sentia còmode en aquest inici de matx. Però quan la Juventus va trobar la manera de neutralitzar el menut mitjapunta culer, la llum del Barça es va apagar. I així, va arribar la primera aproximació italiana, amb una rematada alta de Di Pardo (17’), amb una Juve que amenaçava de fer mal al contraatac aprofitant l’esquena dels laterals. Per sort per al Barça, la falta d’idees dels bianconeri en atac va permetre a Iñaki Peña continuar mirant-s’ho com un espectador més.

Després de la represa, l’entrada de Carles Pérez va dotar els de Gabri Garcia d’una arma més en atac, però tot i augmentar encara més el domini, les ocasions continuaven sense arribar. Els blaugrana tocaven intentant moure de banda a banda el rival, però la falta d’idees en els últims metres impossibilitava posar a prova el porter visitant. De fet, els blaugrana només ho van provar en un xut per sobre el travesser de Monchu després d’una bona centrada de Mate (55’), mentre que els italians van estar a prop del gol en una jugada individual d’Olivieri que va estar a punt d’acabar amb la diana de Kulenovic (76’). Fins que Carles Pérez, en una gran jugada individual de fora a dins, va anotar el que seria el gol del triomf (84’) i que permet al Barça situar-se líder després de l’empat 2-2 en l’altre partit del grup.