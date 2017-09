Abans del partit, Josep Maria Bartomeu va parlar pels micròfons de Barça TV i ho va fer per mirar d’apagar el foc generat per la situació contractual de dos noms propis com Leo Messi i Andrés Iniesta. “El soci del Barça ha d’estar tranquil. Messi i Iniesta estaran aquí, al Barça, tant com ells vulguin”, va assegurar.

Ahir també es va viure un nou capítol de recollida de firmes per part d’Agustí Benedito al Camp Nou i Bartomeu ho va aprofitar per dir-hi la seva: “Estem vivint aquesta situació de manera natural. Ell [Benedito] considera que hi ha circumstàncies extraordinàries per fer un vot de censura i és respectable. Lògicament no penso el mateix. Totes les àrees del club funcionen perfectament. Patrimonialment estem bé i esportivament s’han guanyat els tres partits de lliga i el soci està il·lusionat amb el nou projecte liderat per Valverde.”

Bartomeu també es va mostrar satisfet amb la plantilla actual i amb l’adaptació per ara positiva dels nous fitxatges.