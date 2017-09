El projecte d’Ernesto Valverde va creixent a còpia de victòries solvents en la lliga i, des d’ahir, també en l’estrena europea. I el debut en la Champions no era gens fàcil perquè el rival era el Juventus. Per això, el tècnic del Barça va acabar molt satisfet amb el triomf per 3 a 0 i per la imatge donada pel seu equip, sobretot en la segona meitat. “Dono molt valor a la victòria, hem jugat contra un dels finalistes de la Champions, és un rival a tenir en compte, i que l’any passat ens va eliminar. Hem mantingut la porteria a zero, hem fet tres gols, tenim tres punts i en competicions curtes és clau començar guanyant. És important però queda molt”, va explicar Valverde.

L’entrenador blaugrana va reconèixer que el primer temps havia estat més igualat i que el Juventus els havia creat “algunes dificultats”, però es va mostrar molt satisfet amb el joc global de l’equip. “Hem tingut paciència per jugar, robar pilotes i crear els espais. I això és com una carrera de fons. No saps quan el partit es podrà obrir. El partit requeria paciència, línies juntes, i ens costava poder arribar amb claredat.” Per sort, el Barça té Leo Messi. “He patit molt Messi com a rival. Quan agafa la pilota pot passar qualsevol cosa, i és bona per a nosaltres. El primer gol de Messi ha estat crucial i extraordinari.”

Valverde, que va negar que ja tingui un onze titular, va lloar la bona feina defensiva de l’equip. “És molt important tenir la sensació que al contrari li costa fer gols i que els xuts que ens fa siguin llunyans, hem de ser un equip solidari”, va dir. El tècnic també va parlar de Dembélé. “Ha estat bé i encara s’ha d’habituar a les qüestions tàctiques de l’equip. Quan agafa la pilota sembla que sempre desbordarà. Ens ha d’ajudar encara més. Acaba d’arribar i és molt jove. Ha de millorar, però com tots.” Sobre Luis Suárez, encara lluny del millor estat, va explicar que volen que participi molt del joc però ben a prop de l’àrea.