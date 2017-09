La ‘moto’ torna a carburar

“Segur que amb Valverde em va millor.” Són paraules del 2 de juny de Jordi Alba, que evidenciaven que la seva relació amb Luis Enrique no va acabar de la millor de les maneres. De fet, es va queixar que no havia tingut els minuts que volia i que esperava que amb l’arribada del nou tècnic tornés a recuperar el protagonisme que va tenir durant els seus primers anys. Perquè, de fet, a Jordi Alba se’l va començar a discutir només en el tercer any amb l’asturià a la banqueta. El fitxatge de Digne i la sacsejada tàctica que va fer Luis Enrique en el tram final de la temporada el van perjudicar. En aquell 3-4-3, el lateral de l’Hospitalet no hi tenia cabuda. O si més no, en la majoria dels partits més importants.

La temporada passada, va començar quinze partits des de la banqueta, un fet gens habitual per a ell. Amb Ernesto Valverde, el panorama ha canviat completament. La moto de Jordi Alba torna a carburar i està tenint un inici de campionat espectacular. Si el sistema amb què Luis Enrique va acabar la temporada passada li anava en contra, el de Valverde l’afavoreix completament. El tècnic ha apostat per ajuntar l’equip, amb els interiors ben junts i els laterals oberts. A més, en el cas d’Alba, el fet de no tenir Neymar al davant i que no tingui un extrem fix a l’esquerra fa que tingui gairebé tota la banda per a ell. Entre els dos últims partits al Camp Nou, contra l’Espanyol i la Juventus, Jordi Alba ha fet 72 i 95 combinacions amb els seus companys al davant per crear superioritats al carril esquerre.

No és d’estranyar, per tant, que s’hagi convertit en un gran soci per a Leo Messi i que ja acumuli tres assistències de gol en els pocs partits oficials disputats fins ara –dos de supercopa d’Espanya, tres de lliga i un de Champions–. La seva primera assistència va ser en el partit contra l’Alavés a Mendizorrotza i les altres dues en el derbi contra l’Espanyol. Casualment, totes tres han estat per al davanter argentí. Que s’estigui prodigant tant en atac, però, no significa que descuidi la defensa, on també s’ha fet fort. Poc perill han generat per la seva banda i agraeix que l’equip ara jugui més junt que en el passat per no quedar desprotegit i havent de defensar un contra un.

De moment, és un dels intocables de Valverde, que amb prou feines ha confiat en Digne. El tècnic basc d’origen extremeny l’ha fet sortit de titular en tots els partits oficials i actualment és el cinquè jugador de la plantilla amb més minuts disputats, només superat per Ter Stegen, Umtiti, Messi i Rakitic. Jordi Alba somriu de nou i la moto carbura bé.