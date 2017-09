Aquest any 100

Leo Messi ha començat la temporada com un tro i amb vuit gols en els sis partits disputats –en què ha estat el gran artífex dels triomfs contra l’Alavés, l’Espanyol i la Juventus– no ha fet altra cosa que confirmar que continua sent el gran líder del Barça. Van canviant els entrenadors –Ernesto Valverde és ja el sisè tècnic que té al primer equip, després de Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova, Gerardo Martino i Luis Enrique–, van variant els companys en atac –després de tres temporades de trident, ara Dembélé ha ocupat el buit que ha deixat Neymar i l’equip s’ha vist obligat a buscar solucions a l’absència del brasiler–, però qui sempre hi és i no falla gairebé mai, és el crac argentí. Ja són catorze temporades des que va debutar amb el primer equip blaugrana i és el segon jugador de la plantilla que fa més temps que hi és, només superat pel capità, Andrés Iniesta, i tot fa preveure que aquesta serà la del seu gol número 100 en la Champions. Amb els dos que va fer dimarts contra la Juventus, ja en suma un total de 96 en la màxima competició continental, en els 116 partits que acumula des que hi va debutar al camp del Xakhtar Donetsk, un 7 de desembre del 2004. Ni un any després, ja es va estrenar de cara a porteria, al Camp Nou contra el Panathinaicòs, en un partit en què va contribuir a la golejada del conjunt blaugrana (5-0). Ja són, a més, 58 gols en 58 partits de fase de grups de la Champions. A Messi encara li queden quatre gols més per arribar a la barrera dels 100, que Cristiano Ronaldo ja va superar la temporada passada –n’acumula 107 en 145 partits–, però amb dos anys menys, l’argentí ho té tot al seu favor perquè un cop finalitzin les seves carreres, poder acabar com el màxim artiller de tota la història de la competició.

“He patit molt Messi com a entrenador i ara tinc la sort de tenir-lo a favor.” Així va parlar Ernesto Valverde de l’última exhibició de l’astre argentí en el millor aparador futbolístic mundial, la Champions, una competició en què ha ofert moltíssims recitals per a la història. N’ha estat el màxim golejador cinc cops, durant quatre anys seguits –del 2009 al 2012– i també el 2015 i n’ha estat el campió quatre vegades, el 2006, el 2009, el 2011 i el 2015. Enguany, busca fer un repòquer de Champions i de moment, ha començat de la millor manera, sent clau en la victòria contra el botxí del curs passat i trencant un mur que fins ara sempre se li havia resistit, el de la Juventus –ni en la final de Berlín ni en els quarts de final del mes d’abril passat va poder marcar– i el de Gianluigi Buffon. Contra un dels altres rivals del grup, l’Sporting Club de Portugal, ja sap què és marcar –ho va fer en la fase de grups de la temporada del primer triplet, a Lisboa– però contra l’altre, l’Olympiacòs, no s’hi ha enfrontat mai, així que si no passa res, en la tercera i la quarta jornada tindrà una doble oportunitat per afegir un nou equip a la seva llista de víctimes europees, en què l’Arsenal, fins ara, ocupa el primer lloc, ja que li ha fet un total de nou gols. Els següents són el Celtic i el Milan, contra els quals Messi acumula un total de vuit dianes en la màxima competició continental. Amb el de dimarts, a més, ja són un total de vint doblets en la Champions, als quals ha de sumar cinc hat-tricks (contra el Viktoria Plzen, l’Ajax, l’Apoel, el Manchester City i el Celtic), un pòquer, contra l’Arsenal i en tota una tornada de quarts de final, i també un repòquer, al Camp Nou contra el Bayer Leverkusen en una tornada dels vuitens de final. Números, només a l’abast d’un “extraterrestre”, com el va definir un cop Buffon.

El rècord golejador de Messi en una mateixa temporada en la Champions són les catorze dianes que va fer el curs 2011/12, l’últim amb Pep Guardiola a la banqueta, i en què el Barça es va quedar a només un pas de disputar la final en dir adeu en les semifinals, tot i fer mèrits per superar el Chelsea, que finalment va ser el campió. Una xifra que no serà fàcil igualar, tot i que si manté el ritme golejador d’aquest inici de curs, Messi és capaç de tot. I és que més enllà dels vuit gols que ha fet, set dels quals aconseguits en els últims tres partits disputats, l’argentí en podria acumular fins i tot alguns més si no fos pels cinc cops en què els pals ho han impedit o pel penal fallat a Vitòria. Sense Neymar i amb les variants tàctiques que ha introduït Valverde, Messi està adquirint un protagonisme major del que ha tingut mai i apareix encara més pertot arreu, cosa que fa que augmentin també les accions en què es converteix en una amenaça per a la porteria contrària. I encara queda tota una temporada al davant, en què també hi ha pendent la tan desitjada imatge signant la seva renovació.