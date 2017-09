Benedito diu que entregarà les signatures el 2 d’octubre

Segueixen les discrepàncies sobre el calendari del vot de censura entre el seu impulsor, Agustí Benedito, i la junta directiva del FC Barcelona. El club, a través del seu portaveu, Josep Vives, va fixar dimecres la data límit per entregar les paperetes amb les signatures per al 27 de setembre a les 23.30 h, però ahir Benedito va mantenir que la data final és el 2 d’octubre i que aquell serà el dia en que es personarà a les oficines per entregar-les. Ara, la discrepància amb el Barça radica en la qualificació dels dissabtes com a dies no hàbils. L’ex- candidat està convençut que el club acabarà fent marxa enrere en els seus arguments i va insistir que sigui un tercer –el Col·legi d’Advocats– el que digui qui té raó. “Vives va ser contundent, com ho va ser Cardoner quan va dir que el termini acabava el dia 19. El Barça canvia de criteri segons avança el dia. Fins ahir, en ple vot de censura en marxa, atorgaven al promotor sis dies hàbils. Hi va haver una modificació, suposo que vinguda per un atac de sentit comú, i s’han adonat que això ho han d’allargar. Ara ens en donen onze, ens en falten tres. Estic segur que corregiran”, va assegurar.

No tem que el club no li accepti les paperetes si les presenta el dia 2. “Aquí estem discutint entre socis, sobre un aspecte que els afecta directament. Què passarà el dia 2 d’octubre? Doncs que acceptaran les 17.000 o 18.000 paperetes dels socis no marcians. Tornaran a corregir, ja ho veureu.” A més, va afirmar que està convençut que si hi ha un marge d’interpretació, el club afavorirà la participació.

Fins dimecres a la nit, Benedito havia recollit un total de 7.278 signatures dividides en 2.920 en el partit contra el Betis, 3.660 en l’enfrontament contra la Juventus i 698 en els diversos punts de recollida, que a partir d’ara ja estaran instal·lats arreu de Catalunya (50). Benedito es vol trobar dijous vinent amb la premsa i anunciar que ja té més d’11.000 firmes, una xifra que indicaria que es pot complir l’objectiu. Espera recollir-ne 400 diàries i moltes més en els partits contra l’Eibar i Las Palmas (1 d’octubre). També va assegurar que estaran presents a Montilivi el 23 de setembre. “Estem per sobre de les nostres previsions inicials. Ens falten dinou dies i avui puc dir que estem convençuts que ho aconseguirem.” L’impulsor de la moció va voler destacar el canvi de mentalitat del soci del Barça, que sap diferenciar la marxa del primer equip dels assumptes de l’entitat. Benedito creu que Bartomeu i la directiva estan “preocupats” i va reclamar al soci que l’ajudi en el repte d’aconseguir que la moció prosperi. “Nosaltres dediquem recursos per fer possible que els socis que vulguin s’hi afegeixen. Vull fer un clam a tots ells. Això ho hem de fer entre tots. Mirem tots de fer un esforç perquè el volum és molt gran.”

Finalment, va explicar que desitja que Leo Messi renovi “al més aviat possible” encara que això pugui significar un punt a favor per a Bartomeu perquè si no creu que s’entrarà “en un nivell de preocupació altíssim” i va insistir en el fet que la relació entre els jugadors del primer equip i la junta directiva no és bona.