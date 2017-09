“Que sigui el 14 del 9 no és casualitat”

L’últim número de la Revista Barça; les portades dels diaris del dia i monedes en curs; una safata de l’escultor Josep Maria Jujol en representació d’una de les seves obres més emblemàtiques, l’edifici modernista de Can Negre de Sant Joan Despí; un casc d’obra amb els colors blaugrana; una samarreta del Barça signada per jugadors del club i amb el nou estadi Johan Cruyff i el dorsal 14 imprès a l’esquena; una petita estàtua de l’enyorat pare del dream team i, és clar, una pilota.

Tots aquests objectes es van introduir ahir en una caixa de records que va simbolitzar la col·locació de la primera pedra de l’estadi Johan Cruyff. Un recinte destinat a ser la instal·lació més emblemàtica de la ciutat esportiva i que serà la nova llar del Barça B, del primer equip femení i també del juvenil A quan disputi competició europea (la Youth League). Caldrà esperar, però, catorze mesos, que és el temps previst de durada de les obres. La inauguració, per tant, es preveu que sigui cap a final del 2018.

La inversió ascendeix a 12 milions d’euros i la capacitat serà de 6.000 espectadors. Tot plegat per disposar d’un estadi de categoria 3 de la UEFA (el màxim és 5). Més enllà de l’estadi, també s’actuarà sobre l’entorn, amb nous habitatges, zones verdes i altres equipaments.

Directius, jugadors i exjugadors, executius i professionals de les diverses àrees del club, l’alcalde de Sant Joan Despí (Antoni Poveda), familiars de Johan Cruyff encapçalats per la seva vídua, Danny, i les seves filles Susila i Chantal... L’extensa llista de personalitats presents en l’acte d’ahir era reflex de la transcendència que suposa l’inici de la construcció del nou recinte. De fet, és un pas bàsic a l’hora d’impulsar l’Espai Barça, que preveu la profunda transformació urbanística de les instal·lacions del Camp Nou, amb la remodelació de l’estadi i la construcció del nou Palau Blaugrana aprofitant els terrenys de l’actual Miniestadi. “Aquest és un acte carregat de simbolisme per a nosaltres”, va comentar el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, fent referència a la data escollida per fer l’acte de col·locació de la primera pedra. “Que sigui el 14 del 9 no és casualitat. Han estat números lligats a la vida esportiva de Johan Cruyff”, va destacar.

El màxim mandatari blaugrana es va referir al nou estadi com “un somni col·lectiu”, fruit d’un trajecte que va més enllà de la junta actual. En aquest sentit, va agrair la tasca realitzada pels presidents que l’han precedit en el càrrec: “Al president Núñez, perquè va comprar aquests terrenys fa uns anys i va iniciar la Masia; al president Gaspart, perquè va posar la primera pedra de la ciutat esportiva; al president Laporta, perquè va continuar les obres i la va inaugurar; i al president Rosell, per donar l’impuls final a la nova Masia i als nous pavellons.” Tampoc es va oblidar de destacar la feina dels arquitectes Batlle i Roig, encarregats de dissenyar el nou recinte, i a la família Cruyff per acceptar que porti el nom d’en Johan.

En el seu discurs, Bartomeu també va remarcar que el nou estadi “ha de ser la peça representativa de la ciutat esportiva”. “Els jugadors de la Masia podran tornar a veure per la finestra l’estadi on han de créixer els seus somnis”, va manifestar.

Des d’Iniesta al planter