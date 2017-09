Remuntada amb gols de Denis Suárez i Paulinho

Remuntada del Barça a Getafe per sumar tres punts més i una nova victòria en aquesta lliga en la que suma dotze punts de dotze possibles. Els gols en la segona part de dos futbolistes sortits des de la banqueta, Denis Suárez i Paulinho, han servit per remuntar el que ha aconseguit Gaku en la primera part.

Jugar a l’hora de la migdiada no li ha caigut molt bé al Barça, que ha fet una primera part molt fluixa en el Coliseum Alfonso Pérez. Ernesto Valverde, que només va donar entrada a Sergi Roberto per Semedo en el lateral dret, havia avisat del perill del Getafe de Pepe Bordalás, un equip molt ordenat en defensa i que arribava al partit amb moral després de l’ascens i d’haver començat bé la lliga. Ha tingut molta possessió de pilota el Barça, però poques oportunitats. Poques opcions per trencar la defensa local. Només una rematada de cap tímida d’Umtiti i un bon llançament de falta de Messi en l’últim minut que Guaita ha enviat a córner. Ha estat una bona oportunitat per igualar el gol de Gaku. Li ha sortit una primera part impecable al Getafe. Cent per cent d’encert per Bordalás. Bé en defensa i aprofitant una de les poques oportunitats que ha tingut. Jorge Molina ha tingut una en el minut 15 i el japonès Gaku ha fet un gran gol en el 39, un quart d’hora després que Dembélé hagi hagut de deixar el terreny de joc lesionat després de notar una punxada en els isquiotibials de la cuixa esquerra.

Valverde ha deixat en el descans al vestidor a Iniesta, donant entrada a Denis Suárez, que ha empatat cap el quart d’hora de la segona part després d’una bona recuperació de Sergi Roberto. El canvi li ha donat resultat al tècnic, com també li ha donat resultat l’entrada de Paulinho per Rakitic en els últims minuts. El brasiler ha marcat el gol de la victòria quan faltaven cinc minuts per al final després de recollir una bona passada de Messi, demostrant que l’arribada és una de les seves millors virtuts. El Barça dormirà a set punts del Real Madrid.