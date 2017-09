“A la meva família i a mi ens interessava l’oferta”

“Hi va haver una oferta de feina del Barça i, en la vida, de vegades et pot interessar, i d’altres, no. En el meu cas, com tothom sap, m’interessava i a la meva família, també.” Dissabte, al final del partit del Liverpool, Coutinho va tornar a comparèixer públicament davant els mitjans de comunicació després del serial més famós de l’estiu sobre el seu fitxatge pel Barça. Finalment, el seu futur continuarà lligat al club anglès perquè el Liverpool no va acceptar cap de les ofertes que va realitzar el club blaugrana els últims dies de mercat.

Coutinho no va amagar en l’entrevista a ESPN Brasil el seu interès a canviar d’aires per poder vestir la samarreta blaugrana el mes d’agost. “Com sempre he dit, és un gran honor rebre una oferta d’un club tan gran com el Barça”, va reconèixer.

El migcampista brasiler va protagonitzar un estira-i-arronsa amb el Liverpool i amb Klopp per forçar la seva marxa, i no es va entrenar amb el club anglès durant tot el mes d’agost per unes suposades molèsties a l’esquena. Ja amb el mercat tancat i després d’un “mes complicat”, Coutinho va tornar amb total normalitat a la disciplina del Liverpool i va debutar dimecres passat en la Champions en el duel contra el Sevilla (2-2), en què va jugar catorze minuts sortint des de la banqueta.

El brasiler tornava a Anfield després del serial amb el Barça, i el públic el va rebre amb aplaudiments i sense rancor. “Ara ja ha passat tot i m’he de centrar a fer un bon any i ajudar el meu equip, pensar només en el Liverpool i en la selecció brasilera. També és un gran honor seguir aquí”, va expressar Coutinho després de disputar el seu primer partit de la temporada com a titular contra el Burnley (1-1) al seu estadi. Tot i que Klopp no havia trobat a faltar fins ara l’aportació del brasiler per el bon rendiment mostrat per Salah, Mané i Firmino en l’atac dels reds, Coutinho és una peça fonamental en l’esquema del tècnic alemany i l’haurà de recuperar anímicament per lluitar per la Premier i arribar al més lluny possible en la Champions.

Una vegada el possible traspàs al Barça ha quedat ja en el passat, el jove migcampista vol girar full ràpidament per tornar a ser el jugador més decisiu i desequilibrant del club anglès, i preparar també amb tranquil·litat la disputa del mundial. “El Liverpool és un gran club amb afició a tot el món. Jo sempre he respectat el Liverpool, la seva afició, els jugadors i els directius. Ara estic aquí i donaré el millor de mi, com sempre he fet.”

El futur dirà si l’any vinent el Barça torna a intentar el fitxatge de Coutinho o no, però de moment, el jugador brasiler ha mostrat públicament la seva estima pel club red.