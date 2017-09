Dembélé, al dic sec fins al 2018

“Les proves fetes al jugador del primer equip Ousmane Dembélé han determinat que té una ruptura al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra.” Així arrencava l’informe mèdic que ahir va facilitar el Barça en relació amb la lesió que el jove extrem francès (20 anys) es va fer dissabte al Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Un diagnòstic pitjor de l’esperat i que requerirà intervenció quirúrgica a càrrec del doctor Sakari Orava, especialista en lesions musculars i tendinoses. De fet, segons indicava el comunicat, el jugador es desplaçarà a Finlàndia –on Orava té la consulta– per sotmetre’s a la intervenció. En principi serà demà quan passarà per la sala d’operacions, segons va avançar ahir el mateix doctor Orava en diverses ràdios.

Tot plegat fa que el temps de baixa previst sigui “d’entre tres mesos i mig i quatre.” Sens dubte, un gran inconvenient en el procés d’adaptació del fitxatge estrella del Barça durant el mercat d’estiu i per qui el club va fer la seva major inversió en un futbolista: 105 milions d’euros (més uns 40 lligats a variables). El club va aprofitar les xarxes socials per mostrar públicament el suport al jugador. Ahir a Twitter es va poder observar mitjançant les etiquetes #CourageDembele, #AnimsDembele i #AnimoDembele.

Era el minut 24 quan Dembélé es deixava caure a la gespa seca del Coliseum Alfonso Pérez. Just abans havia esprintat per arribar a la línia de fons i un cop allà va buscar endarrerir la pilota amb un cop d’esperó. Ràpidament es va adonar que s’havia fet mal, es va asseure a terra i va demanar les assistències mèdiques. L’extrem francès va poder sortir del terreny de joc pel seu propi peu, però ja s’intuïa que es tractava d’una lesió muscular. En una primera exploració es va indicar que es podia tractar d’una lesió d’isquiotibials; un diagnòstic menys greu del que finalment van determinar les proves més exhaustives fetes ahir al matí, ja a Barcelona.

A pesar de no saber amb exactitud l’abast de la lesió, en la roda de premsa posterior al duel contra el Getafe, Ernesto Valverde ja s’ensumava que Dembélé hauria d’estar un temps inactiu. “És una pena per a nosaltres perquè estava entrant i ara s’haurà d’aturar”, va comentar el tècnic blaugrana, que tant a Getafe com en el duel anterior contra la Juventus havia atorgat galons de titular al jugador francès. En aquest sentit, Valverde havia plantejat donar-li continuïtat en aquest primer tram del curs per afavorir la seva adaptació a l’equip. Per contra, la lesió obligarà a canviar els plans. I és que, si no s’escurcen considerablement els terminis respecte al temps de baixa previst, Dembélé no tornarà a jugar fins al gener del 2018. És a dir, es perdrà tot el primer tram de la temporada.

En aquest context, el calendari avança que si aconsegueix recuperar-se en tres mesos i mig –la millor previsió– es perdrà ni més ni menys que vint partits oficials entre lliga (13), Champions (5) i copa del Rei (2). En aquest supòsit, podria reaparèixer el 7 de gener contra el Llevant, coincidint amb la 18a jornada de lliga Però en cas que exhaurís els quatre mesos, caldria sumar quatre partits més (dos més de lliga i els corresponents als vuitens de copa). Sigui com sigui, es perdrà tota la fase de grups de la Champions i tota la primera volta del campionat si no pot reaparèixer abans del cap de setmana del 20 i 21 de gener, coincidint amb el Betis-Barça corresponent a la primera jornada de la segona volta.

Durant el període d’inactivitat previst sobresurten algunes cites com ara la visita al Santiago Bernabéu programada per al 23 de desembre (jornada 17). També es perdrà desplaçaments complexos, com ara al camp de l’Atlético (jornada 8), de l’Athletic Club (jornada 10) i del Villa-real (jornada 15), així com la cita contra la Juventus del 22 d’octubre a Torí.

La ruptura al tendó del bíceps femoral de la cuixa esquerra suposa la pitjor lesió de Dembélé en la seva curta trajectòria professional. De fet, amb 20 anys, és normal que encara no hagués hagut de viure la cara més desagradable de l’esport. La temporada passada, a les files del Borussia Dortmund, tot just va estar deu dies de baixa a causa d’unes molèsties al maluc. Una anècdota que no va fer que es perdés cap partit. De fet, l’any passat va acumular fins a 47 partit oficials amb el conjunt alemany. La progressió, dissortadament, queda ajornada, en espera que es recuperi d’una lesió del tot inoportuna.