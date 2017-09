Messi no es cansa mai

Sense Suárez, Deulofeu i Denis van acompanyar Messi en atac

El Barça no falla i continua amb pas ferm en aquest inici de lliga. Ahir, contra l’Eibar i al Camp Nou, i tot i una fluixa primera part, no va tenir gaires problemes per golejar el conjunt guipuscoà i sumar d’aquesta manera la cinquena victòria en cinc jornades, refermant-se així en el lideratge. Ernesto Valverde, a més, va poder fer moltes rotacions, que van servir per tornar a veure en acció, aquest cop des de l’inici, i entre d’altres, Denis i Paulinho, que, a més, van tornar a marcar. El gran protagonista de la nit, però, va ser el de gairebé sempre, Leo Messi. En l’últim partit de lliga a l’estadi, contra l’Espanyol, ja va fer un hat-trick i ahir es va superar amb un pòquer. Nou dianes acumula ja el crac argentí en aquest campionat i dotze des que va començar el curs. Més alliberat, i més obligat a ser decisiu sense el trident, el deu blaugrana respon com millor sap fer, amb gols a dojo.

Ter Stegen, Piqué, Busquets, Iniesta i Messi van ser els únics que van repetir titularitat respecte al duel de dissabte a Getafe. Moltes novetats, doncs, tal com s’esperava, per rebre l’Eibar, i amb una gran sorpresa com va ser la suplència de Luis Suárez, lluny del seu millor moment de forma. Mascherano va tornar a jugar després de quatre partits sense fer-ho, Semedo va rellevar Sergi Roberto al lateral dret, i a l’esquerre, aquest cop no hi era Jordi Alba, que va deixar el seu lloc a Digne, titular per primer cop aquesta temporada. El mateix que Paulinho, decisiu al Coliseum Alfonso Pérez i que ahir va tornar a mostrar quines són les seves virtuts. Un altre home clau a Getafe, Denis, va acompanyar en atac Messi i Deulofeu, que encara ha de millorar, confirmant-se així que el gallec pot ser una altra solució a la baixa de llarga durada de Dembélé, a qui l’equip i la graderia, van animar de manera diversa. Revolució, en definitiva, a l’onze, tot i la presència de gairebé tota la columna vertebral, per afrontar aquest tram de calendari tan carregat de partits. No hi ha haver tants canvis a l’Eibar. Només tres respecte al duel de divendres passat.

Ja fos per les nombroses rotacions o perquè el rival va sortir més endollat –el Camp Nou, per culpa de l’horari, també va presentar una pobra entrada–, els blaugrana van començar molt espessos i els va costar Déu i ajuda entrar en el partit. L’Eibar, de fet, va arribar a manar durant el tram inicial del duel i va crear seriosos problemes als de Valverde. Ter Stegen, providencial i en la bona línia de tot aquest inici de curs, va evitar mals majors resolent amb encert un mà a mà amb Sergi Enrich quan només s’havien disputat tres minuts i va tornar a aparèixer poc després en una nova arribada clara dels guipuscoans. I és que l’Eibar era l’únic que creava perill i, amb una bona pressió, dificultava molt la sortida de pilota del Barça, que no estava trobant la fluïdesa necessària per fer mal al rival. Només Iniesta, i Messi quan podia rebre la pilota, semblaven aportar una mica de llum al joc blaugrana. I del manxec va néixer la jugada que va facilitar les coses, ja que a passada seva, Semedo va poder provocar un penal providencial. Els de Valverde treien així petroli gairebé del no-res i Messi no ho va desaprofitar. L’argentí, que havia fallat des dels onze metres a Vitòria amb 0-0 en el marcador, no va perdonar aquesta vegada i va superar Dmitrovic amb un llançament alt i col·locat.

Tot i el gol, el joc del Barça no va millorar gaire. A això, s’hi van sumar algunes pèrdues al mig del camp que van provocar perillosos contraatacs de l’Eibar, que, tot i tenir les idees molt clares, no aconseguia traduir en el resultat les seves bones intencions. I això, contra un equip com el Barça, s’acostuma a pagar car. Així va ser. Faltaven poc més de cinc minuts per al descans quan els dos grans protagonistes de l’últim triomf, Denis i Paulinho, van tornar a aparèixer per decantar encara més la balança. El gallec va servir des de la cantonada i el brasiler, tot potència, va connectar una rematada de cap imparable, fent així el seu segon gol de blaugrana.

En la segona part, el Barça ja va sortir molt més connectat al camp i fruit d’això, per fi va trobar la claredat que no havia tingut fins llavors, mostrant-se molt superior en el joc a l’Eibar. La pilota ja circulava amb velocitat, Messi es divertia, i en conseqüència, les ocasions van ser constants i els gols, també van anar arribant sense aturador. Denis va fer el tercer, aprofitant un refús en un xut de Messi, i l’argentí va fer el quart, amb un xut ras i suau ajustat al pal, i també el cinquè, a passada d’un altre dels destacats de la nit, Paulinho. Entremig, Sergi Enrich també hi havia posat una mínima dosi d’emoció perforant la porteria de Ter Stegen. I tot això, quan amb prou feines s’havia superat el primer quart d’hora del segon temps.

Amb el partit ja liquidat i els tres punts a la butxaca, Valverde va donar descans a dues peces clau com Busquets i Iniesta i va donar entrada a Sergi Roberto i Rakitic. També hi va haver temps perquè l’Eibar fes dues rematades al pal, i per veure en acció una estona a Aleix Vidal, que va substituir Deulofeu. El de Riudarenes s’havia mostrat voluntariós i no ho va deixar d’intentar en tot moment, però alhora, va estar poc encertat i barallat amb el gol. I quan molta gent ja enfilava les escales per marxar cap a casa, el de Puigpelat també es va poder sentir partícip de la golejada, però no marcant, sinó assistint Messi, que al primer toc signava així un pòquer i feia així el 6-1 definitiu. L’argentí per cert, sempre que s’ha enfrontat a l’Eibar, que ahir va encaixar la golejada més àmplia a primera divisió, ha marcat.