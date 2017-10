Controlant el Leverkusen

La secretaria tècnica blaugrana continua pentinant l’interessant mercat alemany en busca de reforços de futur per al primer equip del Barça. Robert Fernández –que ja no va viatjar amb l’equip a Madrid– i Urbano Ortega van presenciar ahir el partit entre el Bayer Leverkusen i el Wolfsburg, que va finalitzar en empat (2-2).

No és la primera vegada que emissaris del club viatgen a Leverkusen per seguir l’evolució de jugadors interessants del conjunt local, com ara el central Jonathan Tah (21) o els extrems Leon Bailey (20) i Julian Brandt (21). Les tres joves promeses van ser titulars en l’equip d’Heiko Herrlich, i tant Robert com Urbano van prendre bona nota de la seva actuació. La joia de la corona és l’alemany Brandt, qui ja ha debutat amb la selecció absoluta de Joachim Löw.

El central i l’extrem són dues posicions a reforçar en l’equip blaugrana en els pròxims mercats i la secretaria tècnica té ben present la progressió d’aquests joves del Leverkusen amb vista a un futur més immediat.