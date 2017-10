Ter Stegen, última fortalesa d’un gran sistema defensiu

Una de les causes que expliquen el lideratge ferm del Barça d’Ernesto Valverde recau en el bon sistema defensiu proposat pel tècnic blaugrana. Marc-André ter Stegen només ha encaixat tres gols en els vuit primers partits de lliga, una xifra que el situa en el lideratge de la classificació de porters menys golejats de la competició. La feina de l’alemany està sent extraordinària en la seva segona temporada com a porter titular indiscutible del primer equip del Barça. Les seves actuacions estan donant punts al conjunt de Valverde i estan transmetent una gran seguretat a l’equip. Malgrat el bon paper fet per Cillessen en la pretemporada, ningú té el més mínim dubte que la presència de l’alemany en l’onze és imprescindible.

Les seves aturades amb les mans i el seu encert amb els peus el converteixen en un factor clau per als blaugrana. Al Wanda Metropolitano va sostenir l’equip amb dues aturades clau en el primer temps. Totes dues a xuts de Griezmann. En la primera, tapant bé el primer pal i posant forta la mà a un xut del francès, i en la segona, traient un peu salvador després d’una magnífica jugada individual del davanter de l’Atlético.

En la lliga només ha encaixat tres gols en vuit partits i ha fet un total de quinze aturades. I si continua mantenint aquest bon ritme lluitarà per endur-se el trofeu Zamora. “L’únic que m’importa és que guanyem. I si al final puc aspirar a ser el porter menys golejat, encara millor. Hem de mantenir-nos sòlids en defensa”, va afirmar després del partit al Wanda Metropolitano. Les seves aturades han estat clau perquè l’equip no comencés els partits perdent. Ho va fer contra l’Alavés en un un contra un amb Sobrino i també contra l’Eibar en el cara a cara amb Sergi Enrich i Inui.

En la Champions els seus números també són fantàstics, amb cop gol encaixat en els dos partits disputats –contra la Juventus i l’Sporting de Portugal–. A Lisboa va ser decisiu amb una aturada a un xut a boca de canó de Bruno Fernandes. En la competició europea la seva efectivitat és del cent per cent. Nou xuts i nou aturades.

El porter alemany és l’última fortalesa d’un sistema defensiu que està funcionant d’allò més bé en aquest inici de temporada. El fet que l’equip ara jugui amb les línies més juntes i estigui més equilibrat fa que sigui molt més complicat generar-li perill. L’Atlético, per exemple, en el segon temps amb prou feines va arribar a la porteria que defensava l’alemany. Amb Valverde, Jordi Alba està tornant a brillar perquè se sent més protegit i s’està veient una gran versió d’Umtiti, ara mateix un dels jugadors més en forma de l’equip. Està sent regular i amb prou feines comet errades. Al costat de Gerard Piqué, ara mateix formen un eix defensiu molt sòlid. A la banda dreta, tant Semedo com Sergi Roberto estan rendint a un nivell altíssim. Mantenir aquesta consistència defensiva durant tota la temporada pot ser un factor decisiu per acabar assolint èxits.