El Tata conserva el rècord

En recordar el pas de Gerardo, Tata, Martino per la banqueta del Barça –curs 2013/14– sorgeixen sensacions amargues a l’afició culer. Perdre la lliga en l’última jornada va ser el cop final d’una temporada que ja va arrencar amb el trasbals per la recaiguda de l’enyorat Tito Vilanova, que va obligar a buscar un recanvi d’última hora. El Tata va ser l’escollit i els primers passos de l’entrenador argentí en la competició van ser esperançadors. Tant que el seu Barça va signar el millor inici històric del club en la lliga amb vuit triomfs en les vuit primeres jornades. Una ratxa que va trencar un empat sense gols contra l’Osasuna a El Sadar.

Dissabte passat, en l’estrena al Wanda Metropolitano, el Barça d’Ernesto Valverde optava a igualar el record del de Martino, un vuit de vuit. Per contra, l’empat (1-1) va fer que se’n quedés a un pas. L’Atlético de Madrid ho va evitar, precisament el mateix rival que va frustrar les expectatives de Martino al club blaugrana. De fet, li va pispar el campionat en l’esmentada última jornada –17 de maig del 2014– mitjançant un empat a un gol al Camp Nou. Abans, però, el conjunt colchonero ja havia eliminat els blaugrana en els quarts de final de la Champions. Els de Diego Simeone, doncs, van ser un martiri per a un Barça que aquell curs tot just es va adjudicar una supercopa d’Espanya. La va guanyar contra l’Atlético, però mitjançant dos empats. El 0-0 al Camp Nou va fer bo l’1-1 registrat en el duel d’anada al Vicente Calderón, amb Neymar –el gran fitxatge d’aquell estiu– com a golejador blaugrana.

Si s’amplia la panoràmica, amb l’empat de dissabte al Wanda també s’ha trencat una successió de catorze victòries en la lliga comptant les de les últimes set dates del curs passat i les set primeres del present. Una marca que s’apropa al rècord absolut assolit la temporada 2010/11, amb setze triomfs consecutius. Tot i això, el Barça de Valverde pot presumir d’haver fet el segon millor inici de lliga del club gràcies als triomfs encadenats entre la primera i la setena jornada, just abans d’empatar amb l’Atlético. Una ratxa que permet al tècnic basc d’origen extremeny millorar en aquest apartat el balanç d’alguns entrenadors blaugrana tan il·lustres com Johan Cruyff i Pep Guardiola.

Per contra, el tarannà assossegat de l’actual tècnic blaugrana fa que relativitzi aquest registre, ja que és conscient que queden molts mesos de competició i que començar bé no és garantia d’èxit. De fet, el precedent de l’any del Tata n’és el millor exemple. Més enllà dels resultats, Valverde sí que ha atorgat valor a les sensacions ascendents que ha transmès l’equip des de la supercopa d’Espanya, quan la superioritat manifesta del Madrid va despertar tots els temors. En aquest sentit, les xifres avalen el creixement: 18 gols a favor i només tres en contra exposen un balanç clarament positiu en la lliga que permet al Barça liderar la taula amb cinc punts d’avantatge respecte al Madrid (segon).