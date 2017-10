L’efectivitat es dispara en les segones parts

El Barça ha resolt els últims tres partits que ha disputat, al Wanda Metropolitano, al Camp Nou contra Las Palmas, i a Lisboa contra l’Sporting de Portugal, només amb gols en la segona part. Una circumstància que s’ha anat repetint amb certa freqüència al llarg del curs, ja que és en els segons 45 minuts que els de Valverde registren, de bon tros, la seva major efectivitat golejadora. Molts cops, tal com reivindicava també Luis Enrique per explicar els motius d’algunes primeres parts sense gaire brillantor, els blaugrana han madurat els partits en el primer temps i han desgastat el rival, per donar el cop definitiu en les segones parts, en alguns casos, amb la col·laboració d’alguns dels jugadors que han entrat des de la banqueta. Els números així ho diuen, ja que dels 29 gols marcats pel Barça entre les tres competicions d’aquest curs, 21 han estat després del descans. És a dir, gairebé dos de cada tres.

A banda dels últims tres partits, els blaugrana també van decantar la balança amb gols en les segones parts els duels a Mendizorrotza, amb dues dianes de Messi, i a Getafe, amb gols de Denis i Paulinho. Els únics partits més o menys decidits a favor del Barça en el descans han estat contra el Betis, contra l’Espanyol i contra l’Eibar –2-0 per als blaugrana en la primera part en els tres casos– i també en alguns d’aquests, com contra els periquitos o els guipuscoans, van augmentar el compte golejador de forma contundent en el segon temps. Els últims deu minuts de partit, a més, els blaugrana han fet cinc gols, dos d’aquests de Luis Suárez.