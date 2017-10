La banqueta respon

Una de les carències del Barça de la temporada passada, i que va acabar passant factura, va ser la poca aportació dels jugadors que entraven des de la banqueta, tan necessària de vegades, quan toca canviar el signe d’un partit. Una bona prova n’és que el mateix Luis Enrique –que més d’un cop va recordar que “són les plantilles les que guanyen títols”, per remarcar el valor de comptar amb un bloc en què tothom pugui ser important encara que no sigui com a titular–, no va esgotar els tres canvis en gairebé la meitat dels partits disputats en tot el curs. Ara, i només dos mesos després de l’arrencada de la temporada, encara és aviat per dir si el conjunt blaugrana serà capaç de guanyar algun títol, però sí que es pot afirmar que si lidera amb autoritat la classificació de primera divisió, amb 22 punts sumats de 24 possibles, és gràcies també a l’aportació dels jugadors que han entrat de refresc en més d’un partit. El partit de dissabte contra l’Atlético de Madrid n’és un exemple, però no l’únic.

Gerard Deulofeu i Sergi Roberto, quan encara faltava mitja hora per al final, i Paulinho, quan ja només quedaven deu minuts, van ser els tres jugadors que va fer entrar en el segon temps Ernesto Valverde per intentar capgirar l’1-0 que reflectia el marcador del Wanda Metropolitano. El Barça ja feia estona que dominava i cada cop anava assetjant amb més insistència la porteria defensada per Oblak, però la presència de tots tres va acabar resultant decisiva i va ajudar a decantar encara més la balança a favor dels blaugrana. Sergi Roberto va ser qui va fer la precisa centrada del gol de Luis Suárez, però també Deulofeu, que va aportar profunditat i desequilibri, i Paulinho, amb la seva arribada a l’àrea, van posar el seu gra de sorra per sumar un empat que al final fins i tot es va quedar curt.

Des que ha començat la temporada, però, el Txingurri ja ha demostrat més d’un cop la seva bona capacitat a l’hora de llegir els partits i d’encertar la tecla que permet desencallar les coses. Així es va poder veure en el partit de fa un mes al camp del Getafe (1-2), o en el disputat en un Camp Nou buit contra Las Palmas (3-0), el dia 1 d’octubre. Al Coliseum Alfonso Pérez, i després d’una molt fluixa primera part del Barça, en què, a més, hi va haver el contratemps de la greu lesió de Dembélé, Valverde va deixar Iniesta la banqueta en el descans i va apostar per Denis, un canvi que va resultar providencial, ja que el gallec va ser qui va fer el gol de l’empat. La mà de Valverde, però, va anar més enllà, ja que un altre dels homes que va entrar, Paulinho, va acabar fent el gol de la victòria per culminar una remuntada que va permetre allargar la ratxa de triomfs. Contra Las Palmas, però, i també després d’uns primers 45 minuts molt espessos, el Txingurri no va esperar que les coses anessin a pitjor i no va dubtar a fer entrar, per jugar tota la segona part, dues de les peces clau a qui havia donat descans, Rakitic i Iniesta, cosa que va fer variar totalment el guió que s’havia vist fins llavors. El resultat va ser un triomf contundent per als blaugrana.

Més fons d’armari