Una gran ocasió per tornar a recórrer al fons d’armari

La política de rotacions d’Ernesto Valverde està funcionant de meravella en aquest inici de temporada. La seva gestió de les titularitats i els minuts dels futbolistes han provocat que ara mateix, i tret dels casos d’ostracisme clar de Vermaelen, Arda Turan i Paco Alcácer, la resta de jugadors estiguin completament endollats i preparats per assumir el repte de sortir des de l’inici en qualsevol partit.

Demà, en el retorn de la Champions, visita el Camp Nou l’Olympiacòs, el rival més fàcil del grup –té 0 punts– i en principi no hauria de generar gaires problemes al Barça. El conjunt grec, a més a més, mai ha aconseguit guanyar equips de la lliga lluny de Grècia, amb un balanç molt pobre de dos empats i dotze derrotes en els catorze partits disputats. Valverde, per tant, té una bona ocasió per tornar a fer canvis a l’equip tenint en compte, també, que dissabte hi ha partit de lliga contra el Màlaga i que la setmana vinent debuten en la copa del Rei contra el Múrcia.

En els partits al Camp Nou, el tècnic blaugrana acostuma a confiar en Semedo al lateral dret. De fet, fins al partit de la segona jornada europea a Lisboa feia jugar Sergi Roberto en els partits de fora i el portuguès en els de casa. Això va canviar contra l’Sporting de Portugal i també contra l’Atlético al Wanda Metropolitano. Caldrà veure si Valverde decideix que sigui Sergi Roberto, que va ser clau a Madrid, qui surti de titular demà contra l’Olympiacòs. A l’eix defensiu, caldrà veure si vol donar minuts a Mascherano o mantenir la parella central de titulars indiscutibles que formen Piqué i Umtiti.

Al mig del camp és on Valverde té per triar i remenar. Inamovible Busquets com a mig centre, als interiors és molt possible que o bé Iniesta o bé Rakitic tinguin descans. Paulinho, que és l’escollit per atendre els mitjans de comunicació avui, és una de les grans possibilitats per sortir en l’onze. Entre les opcions per ocupar l’interior també hi ha Denis Suárez, Sergi Roberto i André Gomes, que va tenir la confiança de Valverde per jugar des de l’inici al Wanda quan encara no havia estat titular en cap partit de la lliga ni de la Champions.

A la davantera, de nou, el principal serà qui acompanyarà Leo Messi i Luis Suárez. Com en el cas dels interiors, hi ha múltiples alternatives per ocupar la banda dreta. Al Camp Nou contra l’Olympiacòs és molt probable que Valverde aposti per posar un futbolista d’un perfil més ofensiu, així que els que tenen més possibilitats són Deulofeu, que va tenir una bona actuació a Madrid actuant com a revulsiu, Denis Suárez i Aleix Vidal, que en el partit contra l’Atlético va queda fora de la llista.