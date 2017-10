“Em sento completament adaptat”

Paulinho va ser el jugador blaugrana escollit per comparèixer abans del partit de Champions d’aquest vespre. Un torneig que va qualificar de “diferent de qualsevol altre” i que suposa una nova oportunitat per tenir minuts. “Procuro fer la meva feina tan bé com puc i aprofitar les oportunitats que em dona el tècnic”, va comentar el migcampista brasiler, que se sent “completament adaptat” a l’equip blaugrana. “És clar que al principi va ser més difícil, però ara amb l’ajuda dels companys vaig creixent i em sento molt tranquil i amb confiança”, va apreciar.

En aquest procés d’adaptació va destacar el paper de Leo Messi. “Ara tinc el privilegi de jugar amb ell i estic disposat a córrer per ell per tal que mostri totes les seves qualitats i decideixi qualsevol partit”, va manifestar. El fet que també sigui company de Neymar a la selecció brasilera va provocar que se li preguntés pels dos talents. “Són diferents, però tots dos tenen una qualitat enorme i molta capacitat a l’hora de marcar”, va comentar. Tot i això, considera que Messi és encara “el millor del món”. “I l’he d’ajudar perquè ho segueixi sent”, va subratllar.

“Neymar ho pot ser d’aquí a tres o quatre anys”, va considerar fent referència a l’exdavanter blaugrana –ara al PSG–, a qui també desitja ajudar quan tots dos coincideixin a la selecció brasilera.