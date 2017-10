Un cop acabat el partit d’ahir, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va donar explicacions sobre les pancartes que no es van permetre al Camp Nou demanant la llibertat de Jordi Sànchez, president de l’ANC, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural: “Les pancartes prohibides? Els dies de Champions el control el té la UEFA i és l’organisme qui té l’última paraula.” El president blaugrana, això sí, també va criticar els empresonaments: “Lamentem profundament la situació que estan vivint. No és normal que estiguin empresonats per les seves idees i els donem tot el suport.” D’altra banda, va insistir que “el posicionament del Barça amb el que es viu a Catalunya és molt clar: parlem de diàleg i volem que es parli i que es trobin punts d’acord”.