Gols per triar i recordar

Dorsal 30 a l’esquena. Leo rep enganxat a la banda dreta. S’escapa del seu marcador, però acaba perdent la pilota. La lluita Eto’o al vèrtex de l’àrea gran. Torna a aparèixer Messi del no-res per crear la indecisió entre els centrals. Cessió defectuosa amb el cap llançant-se en planxa del defensor del Panathinaikòs cap al seu porter. Messi s’anticipa a Galinovic i li pica la pilota per dalt amb suavitat. Barret i barraca. Golàs. Atreviment, rauxa, picardia i talent. Gest de ràbia amb el puny cap a la grada, celebració amb la resta de companys i abraçada afectuosa amb Ronnie.

Han passat ja dotze anys d’aquell primer gol de Leo Messi en la Champions, però els culers amb més capacitat retentiva segur que el recorden. Era el 2 de novembre del 2005 i aquell Barça de Frank Rijkaard va golejar sense contemplacions el conjunt grec en una gran nit dels blaugrana (5-0). Hat-trick de Samuel Eto’o, gol de Mark van Bommel i primer gol de molts de Messi a Europa. Cent n’acumula ja el crac argentí. Dimecres va tancar el cercle. De moment. El primer gol a Europa el va fer contra el Panathinaikòs al Camp Nou i l’últim, el 100, el va fer també a l’estadi contra l’Olympiacòs, el seu etern rival en la superlliga grega. Tot queda al país hel·lènic. Coses de Messi. Marca i a més ho fa amb relat. De Galinovic a Proto. El golàs de falta directa que va servir per deixar agenollat definitivament dimecres l’Olympiacòs (3-1) va ser també per emmarcar. Servei de falta magistral marca de la casa. Execució perfecta per damunt de la tanca.

Sempre que toca fer una selecció dels millors gols de Messi la tasca resulta difícil. Difícil i alhora relativament senzilla, valgui la paradoxa. A Europa Messi ha fet gols de tots els colors, la majoria d’una enorme bellesa estètica. Coses de Messi. Marca i meravella. I aquí és on rau el secret. Resulta fàcil trobar una obra d’art de l’argentí, però la gran dificultat radica a ser selectiu. Fa fins i tot mal al cor descartar segons quin gol. Segurament, però, molts culers coincidirien en uns quants. Qui no recorda el dia que va fer emmudir el Santiago Bernabéu aquell abril del 2011 (0-2). Doblet històric per dur el Barça de Pep a Wembley. Estocada mortal a l’ego de Mourinho. Vital va ser el primer gol després de la centrada d’Afellay, però senzillament brutal va ser el segon gol. Busquets sempre el recordarà. El de Badia va acaronar la pilota a la zona de tres quarts i Messi va fer la resta. Es va escapar de tothom. Lass, Albiol, Marcelo, Sergio Ramos... Tots incapaços de frenar el millor futbolista del món abans de creuar la pilota amb precisió davant d’un Casillas impotent. Qui no recorda també aquell golàs contra l’Arsenal (3-1) un mes i mig abans. Impossible oblidar aquella croqueta d’Iniesta, aquella pilota filtrada amb subtilesa pel manxec i el barret de Messi a Almunia a l’àrea petita. Sublim.

O qui no recorda aquella nit del 7 de març del 2012, en què Messi va marcar ni més ni menys que cinc gols en un sol partit contra el Bayer Leverkusen. Bernd Leno segur que no ho ha oblidat. Nit difícil per al porter internacional alemany. Nit per a la posteritat. Dos gols de vaselina, un amb l’esquerra i l’altre amb la dreta, la seva clàssica rosca al pal llarg després de fer la diagonal de fora cap a dins, doble paret amb Pedro i gran definició... 5 gols per a tots els gustos aquell dia.

El segell de Messi ha estat present en grans remuntades com la d’aquell 12 de març del 2013 contra el Milan (4-0) o una de més recent i encara molt present en la memòria culer, com la de l’històric 6-1 contra el PSG, en què Messi va col·laborar amb un gol des dels onze metres.

Messi té la virtut de ser estètic fins i tot en moments determinants. Que li ho preguntin a Cristiano i a Van der Sar. Només 1m70 d’alçada i tanta potència de cames per enlairar-se. El seu vol en la final de Roma del 2009, senzillament inoblidable. Salt brutal, suspensió en l’aire i rematada impossible que va valdre una Champions. Messi va repetir contra Van der Sar el 2011 a Wembley. Del salt harmònic de l’Olímpic de Roma a la virulència del seu xut per superar el porter holandès a Wembley en aquella segona final contra el United (3-1).

Dels 100 gols que ha fet Messi a Europa, 97 han estat en la Champions i 3 en la supercopa d’Europa. Present en aquella final contra el Porto i present també en aquella nit boja a Tbilisi contra el Sevilla el 2015. Letal aquell dia de nou a pilota aturada.

A Europa Leo Messi ha marcat 21 doblets, 5 hat-tricks, 1 pòquer i 1 repòquer. Gols i més gols. I en la llista, impossible oblidar el dia que va trencar la cintura a Jérôme Boateng en aquell 3-0 al Bayern.