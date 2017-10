“Sempre al costat del poble de Catalunya”

“El Barça sempre ha estat al costat del poble de Catalunya i les seves institucions, així que en vista de l’aplicació de l’article 155, hem de reiterar el nostre suport absolut a les institucions democràtiques de Catalunya escollides pels seus ciutadans. També volem expressar el nostre suport i solidaritat a tots els estaments afectats i mitjans de comunicació públics. Ara, més que mai, cal serenor. Qualsevol reacció ha de ser cívica i pacífica, també al Camp Nou. I ara més que mai, insistim en la nostra aposta pel diàleg com a única via possible per trobar solució a la situació que viu Catalunya.” D’aquesta manera, enmig d’aplaudiments i càntics dels presents de “llibertat, llibertat”, i poc després que es conegués que l’Estat feia oficial l’aplicació de l’article 155, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va manifestar durant l’assemblea de socis compromissaris, quin és el posicionament del club en vista d’aquesta nova ofensiva del govern espanyol cap a Catalunya.

Abans, a les onze del matí, el president blaugrana ja havia obert el seu discurs, que donava el tret de sortida a l’assemblea general ordinària del Barça que es va celebrar ahir al Palau Blaugrana –dels 4.346 socis que estaven convocats, se’n van arribar a acreditar 565 i van aprovar de manera majoritària els diversos punts de l’ordre del dia–, fent referència als fets excepcionals que està vivint el país en els àmbits social i polític des de fa setmanes, i condemnant alhora les detencions i els registres a les institucions catalanes del 20 de setembre i la repressió policial de l’1 d’octubre: “Ningú pot dubtar del compromís del Barça amb la societat catalana davant la situació que vivim. Defensem i defensarem els principis de la democràcia, la llibertat d’expressió i el dret a decidir, sempre respectant la pluralitat de la nostra massa social. Però, dit això, no es pot confondre la responsabilitat que es té com a president del Barça, en representació dels socis, amb la tebiesa que alguns ens atribueixen. Per això, més que mai, continuem demanant diàleg i respecte, i hi afegim esport, perquè és com creiem que podem col·laborar a la convivència entre les persones, aquí i al món.”

Bartomeu també va insistir que “el Camp Nou serà sempre un espai de lliure expressió, concòrdia i respecte” i en aquest sentit de voler “exigir respecte a totes les idees”, va qualificar com a “inadmissible que al segle XXI hi hagi persones empresonades per les seves idees polítiques”, fent referència als empresonaments recents del president de l’ANC, Jordi Sánchez, i del d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Bartomeu, però, va defensar la independència del club: “Precisament per això, demanem i exigim respecte també pel Barça, per la nostra institució i la pluralitat de pensament dels nostres socis, i no podem permetre ser mai un instrument manipulable d’uns interessos polítics, vinguin d’on vinguin. Ningú es pot apoderar del nostre escut ni de la nostra bandera, ningú.”

Per acabar, les seves referències a la situació política, ja en clau de futur, el president del Barça va explicar que “en cap cas es posarà en risc la viabilitat de la institució i la seva presència en les competicions, amb la voluntat de guanyar-les totes” i també va transmetre que la “intenció del club és continuar jugant la lliga espanyola”.

Després de fer balanç de la temporada i repassar algunes de les fites més importants assolides en els diversos àmbits del club, com són l’esportiu, l’econòmic i el social, Bartomeu també va voler remarcar cinc objectius “molt ambiciosos, però possibles” d’assolir per tal de continuar amb l’excel·lència en tots els àmbits, com són “el manteniment equip de futbol a l’elit mundial, continuar apostant pel model de la Masia, consolidar la reestructuració esportiva en les seccions professionals, desenvolupar les obres de l’Espai Barça i consolidar l’estratègia comercial i global del club”.

Assemblea pel cognom