Un Barça espès s’imposa al Màlaga per inèrcia (2-0)

El Barça s’ha imposat aquesta nit al Màlaga per 2-0, amb gols de Deulofeu i d’Iniesta, en una actuació poc brillant però suficient per guanyar al cuer de la classificació i mantenir l’avantatge de quatre punts respecte el València. I això que els blaugrana s’han avançat en la seva primera aproximació, en una acció iniciada per Iniesta, que ha vist molt bé el desdoblament de Digne. Tot i que en un primer moment la passada del francès ha rebotat en un defensa, ell mateix ha aprofitat el refús per guanyar la línia de fons i fer la centrada perquè Deulofeu marqués a plaer (2’). El gol no hauria d’haver pujat al marcador, ja que la pilota havia sortit per la línia de fons. Amb la llauna oberta tan aviat i contra un rival en caiguda lliure, semblava que el partit seria força fàcil per al Barça, però la realitat, sense que el Màlaga generés gaire perill, ha estat una altra, ja que els blaugrana han estat espesos en la combinació, el que ha provocat que el domini no es transformés en ocasions de gol. Les més clares del primer temps, de fet, han estat una centrada rassa de Digne que no ha trobat rematador i una falta a la frontal que Messi ha estavellat a la tanca.

El 2-0, definitiu