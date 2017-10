“Arda i Aleix estan descartats per demà”

Ernesto Valverde ha comparegut en roda de premsa aquesta tarda com a prèvia del partit de copa contra el Real Múrcia. Aquestes són les seves millors respostes.

PARTIT CONTRA EL MÚRCIA: “És un dels més complicats de l’any. Per la diferència de categoria el rival es creix i cal estar ben mentalitzat”.

JUGADORS DEL FILIAL: “Alguns estan entrenant amb nosaltres amb la idea que ens ajudin demà. Farem rotacions”.

ARDA I ALEIX VIDAL:

“Els dos estan descartats per demà. Dissabte Arda va tenir una recaiguda de les molèsties al turmell i Aleix també té molèsties en el turmell del qual va ser intervingut el curs passat”.

LUIS SUÁREZ: “També descansarà. La seva situació [de cara al gol] no em preocupa perquè té ocasions a cada partit”.

OCASIÓ PER REIVINDICAR-SE: “El futbol és una prova permanent per a tots. En aquest sentit, demà sí hi haurà jugadors que no han jugat tant”.

FORMAT DE LA COPA: “Nosaltres no tindríem cap problema que fos a partit únic, però en el camp que toqués per sorteig”.

VERMAELEN: “Està entrenant bé i estic content amb seu rendiment. Si juga demà ha d’aprofitar l’oportunitat”.

LLIÇÓ DE LA SUPERCOPA: “Aquella situació en va doldre, sobretot per la imatge que es va donar al camp. La meva intenció va ser la d’aprendre del que va passar.”

CRISTIANO I THE BEST:

“No sé si Cristiano mereix el premi”.