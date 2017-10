Arnaiz té el debut somiat i Cucurella també s’estrena

Ernesto Valverde va decidir premiar José Arnaiz amb la titularitat en l’estrena del Barça en la copa del Rei contra el Múrcia. La bona feina feta al filial blaugrana per l’extrem fitxat del Valladolid va tenir recompensa. Nit per no oblidar, la que va viure ahir Arnaiz a l’estadi de la Nueva Condomina, perquè no només va estar entre els escollits, sinó que va tenir una estrena amb gol. I va ser ben bonic: conducció en diagonal, driblatge al defensa i xut sec i fort per superar el porter del Múrcia. Va ser en el minut 55 i va servir per completar la golejada després dels gols d’Alcácer i Deulofeu. Amb el B ja ha fet quatre gols. Arnaiz es va afegir als jugadors del filial que han debutat marcant, com Munir, Dongou, Jofre Mateu i Xavi Hernández.

Valverde ja l’havia elogiat i el va definir com un futbolista atrevit i amb gol. Ahir va demostrar les dues coses. Enganxat a la banda esquerra en un 4-3-3 clàssic, no va tenir por d’encarar el seu defensa. Li va costar més en el primer temps, on va rebre més d’una indicació de Valverde des de la banda, però després del gol en la segona meitat es va deixar anar i va disputar els seus millors minuts. Pletòric de confiança, va ser un dels més destacats en els segons 45 minuts. “Jo donaré el que sé i el que tinc. És el debut somiat. Millor, impossible. Titular, marcar i guanyar”, va dir. El seu debut amb el primer equip suposarà que el Barça hagi de pagar diners al Valladolid, ja que era una de les variables del seu traspàs quan el van fitxar per 3,4 milions d’euros.

També va sortir en l’equip titular Carles Aleñá. Situat a l’interior dret, va intentar agafar galons llançant algunes faltes i els córners fent cas a Valverde, que va demanar als joves que preferia que “es passessin de frenada” que no pas que “passin desapercebuts”. Aleñá va ser substituït en el minut 74.

Qui tampoc oblidarà mai el partit d’ahir és Cucurella. Valverde també va decidir que debutés amb el primer equip i que disputés els últims minuts al lloc de Digne.