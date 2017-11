Deures fets un altre cop

Iniesta i Messi van entrar poc en joc, i el Barça ho va notar

El Barça no falla. Jugarà millor o pitjor, com ahir a Leganés, on va fer un dels partits més fluixos del curs, però continua a la seva, sumant victòries i consolidant el seu lideratge. Amb dos grans protagonistes, Luis Suárez, que es va retrobar amb el gol –en va fer dos– després de gairebé 500 minuts de sequera, i Ter Stegen, que va fer aturades decisives quan el Leganés el va posar a prova, els de Valverde van assolir l’onzè triomf en dotze jornades i ja avantatgen el Real Madrid i l’Atlético de Madrid de deu punts, després que ahir els dos conjunts madrilenys empatessin ahir sense gols en el primer derbi de la història al Wanda Metropolitano.

Però Valverde ja va avisar que el partit més important que es jugava ahir a Madrid era el del Barça a Butarque i que no especularia pensant en la següent jornada a Mestalla. Ho va confirmar amb fets, apostant pel mateix onze de fa dues setmanes contra el Sevilla, abans de l’aturada per seleccions. Piqué i Umtiti, doncs, tot i el risc de perdre’s el duel a València si veien una groga, van jugar des de l’inici. I no va haver de passar gaire temps perquè el Txingurri es fes a la idea que un dels seus dos centrals titulars seria baixa contra el conjunt valencianista, ja que just abans de la primera mitja hora, i poc després que Luis Suárez hagués obert la llauna, el de la Bonanova ja va ser amonestat, de manera més que rigorosa, per Undiano Mallenco en la primera falta que feia. Umtiti i Vermaelen seran els únics centrals disponibles per a la jornada vinent, però aquesta serà una altra història. Abans tocava tancar la d’ahir, i els blaugrana ho van fer amb èxit, demostrant la seva fiabilitat, independentment del joc.

El Barça havia començat tenint el domini, com era d’esperar, però des de l’inici se’l va veure incòmode en un partit d’aquells que, ja sigui per l’horari o per l’estadi i l’equip rival, se li acostumen a ennuegar. Hauria pogut ser diferent si no li haguessin anul·lat un gol en els primers minuts, de Luis Suárez, per un fora de joc, molt dubtós, de Jordi Alba. El cas és que el Leganés, la gran revelació de la lliga juntament amb el Girona, va tenir les idees molt clares i va demostrar que els bons resultats d’aquest inici de curs no són casualitat. Amb les línies molt juntes, no va deixar pensar els blaugrana i va impedir que apareguessin tant Iniesta, ahir molt espès, com Messi, sempre molt pressionat per diversos jugadors i sorprenentment apagat. Els madrilenys, a més, quan podien tenir la pilota no renunciaven a combinar i, fruit d’això, van anar inquietant també Ter Stegen, amb un parell de xuts desviats.

Amb una circulació massa lenta i un joc molt pla, al Barça, que tampoc trobava la profunditat dels laterals, li costava molt imposar la seva superioritat, però en una acció aïllada fruit d’una centrada xut de Paco Alcácer, ahir de nou titular, a l’extrem dret, va trobar el premi. El pèssim refús de Cuéllar va deixar el gol mastegat a Suárez i l’uruguaià, a l’àrea petita, no va perdonar, trencant d’aquesta manera la ratxa de cinc partits sense marcar, la pitjor des que és al Barça. Tot i el 0-1, el Leganés no va defallir i va continuar creant problemes als de Valverde, tant al contraatac, amb la velocitat sobretot d’Amrabat, com a través de l’elaboració, aprofitant també les pèrdues i desconnexions, més freqüents que de costum i preocupants, dels blaugrana.

El Barça no havia acabat bé el primer temps, i tampoc va començar bé després del descans. Però quan pitjor ho passen, com s’ha vist molts cops al llarg de la temporada, els blaugrana disposen d’una assegurança sota els pals de màxim rendiment, Ter Stegen, que ahir es va tornar a lluir amb aturades d’aquelles que donen punts. Primer, posant una mà a terra en un un contra un amb Beauvue. I, més tard, en un acció amb Amrabat, que també va agafar l’esquena a la defensa del Barça però que va estavellar el seu xut en el mur alemany quan els aficionats locals ja cantaven el gol. Entremig, Suárez havia ampliat distàncies per al conjunt blaugrana. I de nou en una acció molt similar a la del primer gol, aprofitant un refús de Cuéllar després d’una rematada d’Alcácer. Abans del segon gol de l’uruguaià, les coses tampoc li devien estar agradant gens a Valverde, ja que, quan faltava més de mitja hora per al final, va fer un doble canvi donant entrada a Vidal, que va estar a punt de marcar, per Semedo, molt gris, i a Paulinho, que a falta de joc va posar múscul i intensitat al mig del camp, per Iniesta. El brasiler, a més, va tornar a confirmar el seu idil·li amb el gol fent el 0-3 definitiu posant la punta de la bota en un refús de la defensa local després d’una acció individual de Messi.