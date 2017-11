“Hem tingut personalitat”

Feia broma Ernesto Valverde quan recordava que ell no estava acostumat a quedar primer de grup quan havia disputat la Champions. “El Barça, sí”, va matisar. Per això, ahir estava molt satisfet després del partit de Torí, perquè el seu equip va assolir l’objectiu, malgrat no poder endur-se el triomf contra la Juventus. “Veníem amb la intenció de guanyar o sumar. Hem jugat amb personalitat, ells aquí són un rival que pressionen molt i amb espais poden fer mal. En molts moments del partit hem dominat”, va afirmar. El tècnic va justificar la suplència de Messi perquè feia molts partits que jugava i que va entrar perquè en el segon temps hi hauria “més espais”.

Valverde va elogiar Ter Stegen, ahir decisiu amb la seva última aturada del xut de Dybala. “Està en un gran moment de forma i la nostra intenció és que no hagi d’aturar gaires pilotes. Ha fet una parada decisiva perquè era al final i en un moment clau”, va dir. El Barça és líder en la lliga i ja s’ha classificat per als vuitens com a primer de grup. Valverde està satisfet amb el rendiment fins ara del seu equip. “En vista de les dificultats que tenen tots els equips, perquè els rivals són bons, crec que donem sensació d’equip, de solidesa i de solidaritat. En els minuts finals tots han defensat el punt que necessitàvem.”

Finalment, va tenir un missatge per a Berizzo, que ha fet públic que té un càncer de pròstata. “És un entrenador amb qui tinc molta afinitat. Li envio molta força de part meva i de tot el Barça. És una mala notícia però sabem que ell té força.”