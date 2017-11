Ter Stegen, de nou, decisiu

Minut 91 de partit a l’Allianz Stadium de Torí. Dybala rep a la frontal, aixeca el cap i connecta un xut deliciós amb la cama esquerra ajustat al pal. Xut fort i col·locat. Gran execució del talentós futbolista argentí i resposta senzillament sublim de Ter Stegen. Gran estirada i enorme mà a baix del porter alemany. La intervenció de Ter Stegen, simplement espectacular. Aturada increïble i decisiva a casa de Gigi Buffon. De mite a hereu. Relleu generacional. Perquè amb el regnat de Buffon vivint els seus últims capítols, Ter Stegen continua mostrant les seves credencials per assumir l’herència a la corona. Ho té tot per ser un dels porters de referència de la pròxima dècada. Almenys ara mateix ho és. Dolç moment, el que viu l’alemany. L’aturada d’ahir en la visita del Barça a Itàlia val un punt i una classificació per als vuitens de final.

Ja en el minut 2 de partit Ter Stegen havia intervingut amb èxit per evitar el gol de Douglas Costa, que hauria complicat molt el partit. I és que les intervencions de Ter Stegen estan donant molts punts aquesta temporada. No és casual que el Barça només hagi encaixat un sol gol a Europa en cinc partits. Dimitros Nikolaou, el central de l’Olympiacòs, és l’únic que ha tingut l’honor de marcar un gol a l’equip de Valverde en l’actual edició de la Champions. I va ser en una errada de marcatge de la defensa blaugrana a la sortida d’un córner a l’últim minut de partit, amb 3-0 al marcador, quan la victòria ja no perillava.

La resta, porteria a zero. La solvència defensiva del Barça està donant a parlar a la lliga i també a Europa. L’equip de Valverde i el PSG d’Emery són els dos equips menys batuts a la Champions. Un sol gol ha rebut el Barça i un sol gol ha encaixat també l’equip francès, precisament ahir en la seva golejada al Celtic (7-1).

El bon partit defensiu del Barça ahir a Itàlia contrasta amb les facilitats defensives que va donar l’equip en aquest mateix escenari ara fa uns mesos, en aquella fatídica eliminatòria dels quarts de final, en què la Juventus va aconseguir fer tres gols a un mal Barça.

El projecte de Valverde està creixent des de la solidesa. Bàsic no encaixar per fer-te fort. I la dada ho diu tot: des de la desfeta de la supercopa, el Barça ha jugat 18 partits oficials entre la lliga, la Champions i la copa, i només ha rebut 5 gols. Els vuitens esperen el Barça.