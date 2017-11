Leo Messi signa la seva renovació fins al 2021

La renovació de Leo Messi, si és que hi havia dubtes, ja és una realitat al cent per cent. El crac argentí ha signat aquest matí el seu nou contracte amb el Barça a la llotja del Camp Nou, fins el 30 de juny del 2021, quan tindrà ja 34 anys. I ho ha fet al costat del president, Josep Maria Bartomeu, amb qui s’ha fet la foto que es buscava i tan s’esperava des de feia mesos. La seva clàusula de rescissió a més, passa dels 300 milions d’euros, la xifra que marcava el contracte ja signat pel seu pare a finals del passat mes de juny, als 700 milions d’euros. Una quantitat doncs, que s’ha vist augmentada en més del doble, a prova de fugues, tenint en compte com s’ha disparat el mercat de fitxatges aquest passat estiu. Tot el barcelonisme doncs, i encara que l’anterior contracte ja tenia efectes legals i havia entrat ja en vigor, pot respirar ara tranquil. Messi serà blaugrana per molts anys més, després de signar aquest nou contracte, en la que és ja la novena ampliació, comptant aquesta com una nova en relació a la del juny passat, des del 2005.