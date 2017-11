Ernesto Valverde ha ofert aquesta tarda la roda de premsa prèvia a la visita de demà a Mestalla per enfrontar-se al València, segon classificat a la lliga a quatre punts dels blaugrana. Aquestes han estat les respostes del tècnic blaugrana sobre els aspectes més rellevants del partit i de l’actualitat blaugrana, marcada per la signatura per part de Leo Messi de la seva renovació.

Renovació de Messi

“Ho valoro molt positivament, sobretot per a tranquilitzar l’entorn. Tothom estava pendent de la firma i ara tot s’ha oficialitzat”

Clàusula de 700 milions

“No sóc expert en clausules; a mesura que passa el temps no saps si una clàusula que sembla alta al final ho és tant”.

Què suposa entrenar a Messi?

“És una experiència única.”

Centrals per a Mestalla

“Confio en Vermaelen i en Umtiti. També vindrà David Costas, del filial, per si fes falta.”

València

“Està immers en una ratxa molt bona de partits guanyats. Espero que valència faci un gran any.”

Perills del rival

“Evitar els contracops serà una de les claus. El València té una dels millors contraatacs de la lliga.”

Marcelino sancionat

“Per a un entrenador sempre és millor estar a la banqueta, però no crec que tingui influencia per al partit de demà.”

Transcendència del partit

“Passi el que passi quedarà molta lliga per endavant, però sí té la seva importància.”

Distància sobre el Madrid