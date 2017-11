No serà bufar i fer ampolles

22 d’octubre d’ara fa un any. Mestalla. Temps afegit. Minut 93 amb 2-2 al marcador. Pilota al punt de penal. Leo Messi i Diego Alves cara a cara. El millor futbolista del món contra el gran especialista a aturar llançaments des dels onze metres. Tot un estadi xiulant l’argentí. Pressió màxima. Leo, impassible. Gol. Sempre Messi.

Segurament ningú a Mestalla ha oblidat el desenllaç del València-Barça de la temporada passada. Aquell gol de Messi encara cou a la capital del Túria. Va fer mal perdre contra el Barça en l’últim instant i des del punt de penal, com dolorosa havia estat també dos anys abans la derrota per 0-1 amb gol de Sergio Busquets precisament també en el mateix minut 93. Que a València no ho van pair bé va quedar clar amb la pluja d’objectes amb la qual van obsequiar des d’un sector de la grada la plantilla blaugrana en la celebració del 2-3. Encenedors, un gla, i aquella ampolla que va impactar en el rostre de Neymar. La famosa ampolla. Unes imatges lamentables i recriminables, com ho van ser també les declaracions posteriors de Javier Tebas, que va insinuar que els futbolistes blaugrana havien provocat l’afició valencianista i que Neymar havia fet teatre i havia exagerat el grau de dolor en l’agressió. La típica pixada fora de test, vaja.

Neymar ja no juga al Barça. Diego Alves ja no juga al València. Tampoc Enzo Pérez, que va lesionar fa un any Iniesta en aquest mateix escenari. Però Messi continua vestint de blaugrana i ho continuarà fent almenys els pròxims quatre anys. Leo va ser protagonista en el partit de la passada temporada amb un doblet i ho ha tornat a ser en la prèvia del partit d’avui (20.45 h). Ell feliç divendres quan el seu amic Luis Suárez li va fer entrega de la seva quarta Bota d’Or i feliç ahir Bartomeu quan el club va poder fer pública per fi la fotografia de la renovació del contracte de l’argentí fins al 2021. La famosa foto. La imatge per la qual sospirava Bartomeu i tot el barcelonisme.

No hi hauria pogut haver un millor context per afrontar amb positivitat la complicada visita d’aquesta nit a València. Partit gran avui a Mestalla. Primer contra segon. Messi contra Zaza. Dotze gols de Leo en la lliga; nou de Simone. Tots dos estaran avui damunt la gespa. L’argentí es va quedar a zero contra el Sevilla i el Leganés però arriba descansat després de la seva suplència inesperada a Torí contra el Juventus. Dosificat i amb ganes de retrobar-se amb el gol. Precisament les mateixes intencions que un Zaza que curiosament també fa dos partits de lliga que no marca i que contra l’Espanyol ni tan sols va jugar per les eternes molèsties al genoll. Avui l’italià jugarà. Almenys així ho van deixar entreveure divendres Marcelino i el mateix Zaza.

Qui no jugarà és Gerard Piqué. El central català no va rebre aquesta setmana el perdó del comitè i ha de complir cicle després de la groga que va veure a Butarque. No ha viatjat ell ni tampoc el lesionat Javier Mascherano. Unes circumstàncies que habiliten la catifa vermella per al debut en la lliga de Thomas Vermaelen fent societat amb Umtiti. El canvi obligat a l’eix de la defensa serà la principal novetat del Barça avui a Mestalla. El central del filial David Costas és l’altra gran novetat en la convocatòria. Desplaçament especial per al jove gallec del Barça B i també per a Paco Alcácer, que torna a casa seva i que després de no jugar dimecres en la Champions, podria repetir titularitat com en els dos últims partits de lliga.

Marcelino tampoc podrà comptar amb un dels seus tres centrals titulars. Jeison Murillo és baixa per lesió i seran Garay i Paulista qui es barallaran amb Luis Suárez i companyia. El serbi Maksimovic també ha quedat fora de la llista, mentre que hi han entrat els joves Nacho Gil i Nacho Vidal.

El Barça fa una dècada que no perd a Mestalla i l’equip sortirà avui a les onze del matí amb vol xàrter cap a València amb la intenció d’allargar la ratxa, conscient que una victòria a domicili significaria fer un pas de gegant en la cursa cap al títol de lliga. Fins ara el València de Marcelino ha estat l’únic rival capaç de seguir de prop aquest Barça, però si els blaugrana són capaços de sumar avui els tres punts deixarien el seu immediat perseguidor en la classificació ja a set punts de diferència. Després de garantir-se el bitllet per als vuitens de final de la Champions, guanyar avui a València podria representar més de mitja lliga per als de Valverde, però el compromís d’aquesta nit no és senzill. Mai ho és visitar Mestalla. I menys ara, amb un València en plena dolçor. Marcelino li ha donat un altre aire i poc té a veure aquest equip amb el de les últimes temporades.

Als blaugrana els espera un ambient hostil i es preveu un partit calent. En els prolegòmens, per cert, hi haurà minut de silenci en memòria de l’expresident Jaume Ortí, mort divendres passat.