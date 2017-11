“Si serà transcendental de cara a la classificació? Quedarà molt, però sí que té importància.” Així valora Ernesto Valverde la visita d’avui a Mestalla per enfrontar-se amb un València instal·lat en la segona plaça de la taula a quatre punts dels blaugrana. “Un partit atractiu entre dos equips en un bon estat de forma”, va destacar el tècnic blaugrana durant la roda de premsa d’ahir a la ciutat esportiva Joan Gamper, i que podria ampliar la distància a set punts en cas de triomfs blaugrana. Sens dubte, es tracta d’un marge molt favorable a les expectatives del Barça per assolir el títol de lliga, però seria agosarat considerar-la decisiva. “Passi el que passi quedarà molta lliga”, va assenyalar Valverde, conscient que el duel tot just coincideix amb la tretzena jornada del campionat.

El tècnic blaugrana va elogiar la trajectòria del conjunt valencianista i pronostica que farà un gran any. “Té un bon entrenador, bons jugadors, un pla de joc clar i el fet de no tenir partits entre setmana [no disputa competició europea] li permet centrar-se en la lliga”, va destacar sobre el conjunt de Marcelino García Toral. I va fer especial esment al contraatac del rival, que va qualificar com “el millor de la lliga”. “No es pot negar. Guedes, Zaza, Rodrigo, Soler... s’ajunten molt per obstaculitzar el teu joc i surten ràpid a l’atac. Haurem de controlar les nostres pèrdues”, va afegir. Pel que fa a l’absència de Marcelino dirigint a peu de camp [està sancionat] no creu que afecti el rendiment del València: “Sempre és millor estar a la banqueta, però no crec que tingui influència més enllà de la incomoditat que això suposa per a un entrenador no poder estar a prop de la banqueta.”

Confiança en els centrals