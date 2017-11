Un altre clar gol no concedit costa dos punts al Barça

La greu errada d’Iglesias Villanueva i el seu assistent en el gol de Messi que no va pujar al marcador va costar dos punts al Barça en un partit que va dominar. L’àrbitre no va concedir un clar gol de Messi quan el partit passava la mitja hora de partit. El brasiler Neto va cometre una greu errada en no aconseguir atrapar el xut tímid de l’argentí des de fora de l’àrea. La pilota se li va colar entre les cames al porter valencianista i va acabar traspassant la línia de porteria i botant sobre la gespa abans que Neto la rebutgés amb la mà. Era un gol clar i que tothom va veure. Menys l’assistent. Els jugadors blaugrana ja celebraven el gol, inclús Montoya es va quedar quiet amb la pilota als peus, però Iglesias Villanueva no va assenyalar el centre del camp per concedir el gol.

Messi es volia menjar l’assistent, i al seu costat la resta de companys, que també protestaven per l’acció. Però el joc no es va aturar i el València va disposar d’un clar contraatac que Zaza va desaprofitar. Del 0-1 no concedit quasi es passa a l’1-0. L’escàndol va ser majúscul i va tenir una repercussió mundial que deixa en evidència la lliga espanyola i el seu nivell arbitral. Al final de la primera meitat, Messi va demanar explicacions a l’àrbitre abans de marxar al vestidor. Jordi Alba també va ser crític amb l’actuació arbitral a la fi del matx: “És un error greu, jo he vist que era gol i estava al centre del camp. És un gol molt clar, s’ha de veure. El VAR és necessari, segur que ajudarà el futbol.”

En menys d’un any el Barça ha vist com no li han concedit dos gols molt clars en la lliga. El 29 de gener passat, al Benito Villamarín, els blaugrana ja van perdre dos punts per culpa d’una acció similar. En aquella ocasió, van ser Hernández Hernández i el seu assistent qui no van veure com la pilota traspassava la línia de gol després d’un mal rebuig de Piccini, que finalment va treure Mandi des de dintre de la porteria quan el marcador indicava 1-0. Finalment, els blaugrana van aconseguir empatar amb un gol de Luis Suárez, però aquesta errada va costar dos punts clau en la lluita per la lliga, que finalment es va escapar.

L’error del gol no va ser l’única acció polèmica del partit, ja que en el gol de Rodrigo el valencianista podria haver vist la groga per haver-se cobert el cap amb una perruca per dedicar la diana a Jaume Ortí. Minuts després va ser amonestat per una dura entrada a Paulinho que podria haver significat l’expulsió si hagués vist la primera.